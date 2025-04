Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Tenue du 2è congrès annuel de la Fédération andalouse des agences de voyages

La Fédération andalouse des agences de voyages (FAAV) a tenu, du 3 au 6 avril dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, son deuxième congrès annuel, avec la participation de plus de 120 agences et opérateurs touristiques.



Ce congrès visait à offrir aux professionnels du tourisme andalous l'occasion de débattre de questions organisationnelles et institutionnelles, tout en leur permettant de découvrir les atouts touristiques de la région, notamment les destinations de Tanger, Tétouan et la côte de Tamuda Bay.



Considéré comme un rendez-vous incontournable pour les agences de voyages espagnoles, ce congrès, qui s’est tenu en présence de partenaires institutionnels et d'acteurs économiques marocains et espagnols, contribue à la promotion de la destination région du Nord, ainsi qu'à la conclusion de partenariats et d'accords de coopération avec des acteurs touristiques espagnols.



Dans une déclaration à la MAP en marge de le cérémonie d’ouverture officielle du congrès, tenue samedi à M’diq, le président de la FAAV, Luis Arroyo Marín, a souligné que cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre la Fédération, qui comprend plus de 1.600 agences de voyage andalouses, et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), lors de la 45è édition du Salon international du tourisme, tenue en janvier dernier à Madrid.



M. Arroyo Marín a noté que ce congrès représente une opportunité pour découvrir une destination touristique exceptionnelle, séduisante par ses paysages naturels, ses sites culturels, sa gastronomie raffinée et l’hospitalité chaleureuse de ses habitants, relevant que cet événement a permis aux membres de la délégation espagnole d’apprécier les potentialités touristiques considérables de la région du Nord.



Après avoir indiqué que le Maroc constitue la destination privilégiée des Andalous pour 2025, le responsable a relevé que la Fédération aspire à ce que cette collaboration avec l’ONMT contribuera à dynamiser les flux touristiques en provenance d’Espagne et à renforcer la présence des visiteurs espagnols, particulièrement dans la région du Nord.



Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur de l’ONMT pour l’Espagne, le Portugal et l’Amérique latine, Khalid Mimi, a indiqué que le Maroc est devenu, en 2024, la première destination touristique en Afrique, avec un record de 17,4 millions de visiteurs, soit une hausse de 20% par rapport à 2023.



M. Mimi a également mis l'accent sur le développement important que connait le marché espagnol au cours des dernières années, porté par la proximité culturelle et géographique entre les deux pays, ainsi que par les efforts soutenus visant à renforcer les liaisons aériennes et maritimes facilitant les échanges touristiques.



De son côté, la présidente du Conseil régional du tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia Alaoui, a mis en avant l’importance de cet événement, qui réunit plus de 120 représentants d’entreprises touristiques andalouses, visant à rapprocher les opérateurs touristiques espagnols des potentialités naturelles et culturelles de la région, ainsi que des perspectives de développement de nouvelles offres touristiques.