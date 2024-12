Tanger : Conférence sur l’IA, ses opportunités et défis pour la souveraineté et les ressources

Les opportunités liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle et les risques qu’elle comporte ont été au centre d’une conférence scientifique, organisée samedi à Tanger, sous le thème "L’intelligence artificielle, identité, souveraineté et ressources naturelles : risques et opportunités".



Organisée par l’Association marocaine des lauréats des universités et instituts ex- soviétiques (AMLUIS) -section Rabat, en partenariat avec la Maison de la Presse et la Maison russe, cette conférence scientifique vise à mettre en lumière les opportunités liées à l’intelligence artificielle (IA), dont la gouvernance efficace des ressources naturelles, mais également les risques liés à l’IA, notamment les questions de cybersécurité et d’anonymat.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’AMLUIS – section Rabat, Driss Anwar, a relevé que cette conférence s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle de l’association et coïncide avec le 47è anniversaire de sa création, ajoutant que cette rencontre constitue une opportunité de réflexion et d’échange sur des thématiques d’actualité, notamment l’essor de l’intelligence artificielle (IA), rapporte la MAP.



M. Anwar a mis en avant l’importance cruciale pour le Maroc de saisir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, en particulier pour améliorer la gestion des ressources naturelles, soulignant que l’IA peut devenir un levier stratégique pour le développement économique et environnemental du Royaume, à condition de disposer d’une vision nationale claire et d’infrastructures adaptées.



Il a également appelé à un encadrement rigoureux de l’utilisation de cette nouvelle technologie, notamment à travers un cadre législatif à même de protéger les données personnelles et d'assurer une cybersécurité, en vue d’éviter toute dérive liée à l’IA.



De son côté, le président de la Maison de la Presse, Said Kobrite, a indiqué que l'établissement un rôle de think tank en se positionnant comme un espace de réflexion autour des questions d’intérêt commun à l’échelle nationale, ajoutant à cet égard, que l’examen des enjeux liés à la souveraineté et à l’identité culturel devient primordial face aux opportunités et aux menaces engendrées par les avancées scientifiques et technologiques, en particulier l’intelligence artificielle (IA).



Cette conférence vise à éclairer les dynamiques internationales actuelles et l’impact croissant de l’IA, tout en posant les bases d’une réflexion sur les actions à entreprendre pour exploiter cette technologie, a-t-il poursuivi, notant que le Royaume a l’opportunité d’en tirer parti, à condition de préserver son identité et sa souveraineté, notamment en matière de gestion et de protection des données.



Pour sa part, le directeur de la Maison russe à Rabat, Alexandre Sen, a mis en avant le potentiel de l’IA qui permet de déléguer les tâches redondantes, utilisant l’exemple de son pays qui a commencé en 2024, à utiliser l’IA dans le traitement des données, dossiers et demandes, réduisant ostensiblement le temps nécessaire pour ces actions.



Cette conférence a également abordé diverses thématiques liées à l’utilisation de l’IA, notamment la gestion de l’approvisionnement en eau potable, ainsi que la gestion et prospection des hydrocarbures au Maroc.