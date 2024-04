Tan-Tan : Formation au profit de l'écosystème de l’INDH

Des sessions de formation sur le renforcement des capacités de l’écosystème local de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont débuté mercredi à Tan-Tan.



Ces formations s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre la Coordination nationale de l'INDH et l'association TARGA-AIDE portant sur la mise en œuvre du programme de formation et de renforcement des capacités au profit de l’écosystème de l'INDH au niveau de la province de Tan-Tan.



Ce programme de formation, qui s’étale sur six jours, s'adresse aux acteurs locaux de l’écosystème de l’INDH, notamment les responsables des comités locaux de développement humain et les cadres des divisions de l’action sociale, du budget et des marchés, de l'équipement et de l’urbanisme et l'environnement.



Ces formations visent à renforcer les capacités des ressources humaines et des personnes impliquées dans la mise en œuvre des programmes de l'INDH, à acquérir des compétences en gestion de projets et à réaliser les orientations et objectifs de la Coordination nationale de l’INDH.



Elles portent sur les domaines de la gestion des projets, de l'approche participative, des techniques de communication et du plaidoyer, de la coopération territoriale et du développement durable.



Selon Youssef Binahou, cadre à la division de l’action sociale à la province de Tan-Tan, ces formations, qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat entre la coordination nationale de l'INDH et l'association TARGA-AIDE, visent à renforcer les compétences et les capacités de l’écosystème local de développement humain dans le domaine de l'aménagement du territoire.



De son côté, le coordinateur de l'association TARGA-AIDE à Tan-Tan, Bekar Mourtaji, a souligné l'importance de cette formation qui a pour ambition de renforcer les capacités de l’écosystème local de l'INDH dans le domaine de la planification stratégique, notant que les thèmes de ce programme de formation concernent les nouvelles fonctions et rôles de l’écosystème de l'INDH.