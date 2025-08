La princesse Kate signe une "mini-exposition" dans un musée londonien

La princesse Kate Middleton a conçu une "mini-exposition" dévoilée mercredi par le prestigieux musée Victoria and Albert (V&A) de Londres, dont elle est la marraine au nom de la famille royale britannique.



Il s'agit d'une sélection personnelle d'objets issus des collections du musée, choisie à l'occasion d'une visite effectuée le mois dernier dans la nouvelle antenne du V&A, ouverte au printemps à l'est de la capitale.



"Les objets peuvent raconter une histoire. Une collection d'objets peut créer une narration, à la fois sur notre passé et comme source d'inspiration pour l'avenir", a écrit Kate dans un message accompagnant l'exposition.



Parmi les pièces retenues figurent notamment: un vase en porcelaine de la dynastie Qing, fabriqué entre 1662 et 1722, un costume d'Oliver Messel conçu pour le ballet royal La Belle au bois dormant joué en 1960, ou encore une aquarelle d'un paysage forestier réalisée par l'auteure pour enfants Beatrix Potter.



Cette mini-exposition rend hommage aux créateurs du passé et illustre "comment les objets historiques peuvent influencer la mode, le design, le cinéma, l'art et la créativité aujourd'hui", souligne le V&A dans un communiqué.

Pour la découvrir, les visiteurs devront utiliser le nouveau système de consultation sur demande mis en place par le musée.



Ce service, entièrement gratuit, permet à chacun de sélectionner des objets dans le catalogue en ligne du V&A, puis de prendre rendez-vous pour les observer sur place, accompagné d'un membre du personnel.



Environ un cinquième de la collection globale du musée est accessible dans ce bâtiment de quatre étages, baptisé V&A East Storehouse, situé sur le site de l'ancien parc olympique des Jeux de Londres 2012.

Les objets choisis par Kate Middleton y seront visibles jusqu'au début de l'année 2026.