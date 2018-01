Symposium international à Rabat sur les oiseaux sauvages et zoonoses émergentes

La Faculté des sciences de Rabat abritera les 13 et 14 mars prochain le 1er Symposium international sous le thème "Oiseaux sauvages et zoonoses émergentes: contribution de l'éco-épidémiologie dans le cadre du concept une seule santé".

Au programme de ce symposium, figurent des conférences, des tables rondes et des ateliers qui réuniront des chercheurs, des doctorants, des décideurs, des gestionnaires de terrain et des acteurs socioéconomiques intéressés par les oiseaux sauvages et les zoonoses émergentes.

Ces dix dernières années ont vu un accroissement significatif de la circulation des agents infectieux et des risques de pandémies dont l'expansion mondiale de la grippe aviaire depuis 2003 et la grippe H1N1 en 2009.

Ces récentes épidémies mettent en évidence la mondialisation croissante des risques sanitaires ainsi que l’importance de l’interface homme-animal-écosystème dans l’évolution et l’émergence des pathogènes.

L’Année internationale de la biodiversité en 2010 a permis d’enrichir cette constatation, qui doit permettre de mieux équilibrer l’interprétation de ces émergences entre causes et conséquences de certaines activités humaines dans les écosystèmes et aider à la prise de décisions cohérentes dans des champs sectoriels variés.

Les différents intervenants à cette rencontre seront donc invités à communiquer leurs résultats de recherches en relation avec cette thématique et mettre des solutions à la disposition des gestionnaires.