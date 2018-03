Sylvester Stallone est bel et bien vivant

Une partie d’Internet s’est émue de la mort de Sylvester Stallone, qui aurait perdu une bataille qu’il livrait en secret contre un cancer de la prostate. Les fans étaient éplorés, le monde du cinéma avait perdu un grand… sauf que Sylvester Stallone est parfaitement vivant.

L’acteur a donc dû répondre à ses fans sur Instagram, expliquant qu’il était toujours en vie et en bonne santé.

«S’il vous plaît, ignorez cette stupidité. Je suis vivant, je vais bien, et je suis en bonne santé. Je frappe toujours!», a écrit l’acteur sur sa page.

A chaque chose, malheur est bon : Sylvester Stallone sait au moins que sa mort ne laissera personne indifférent. Cependant, comme il avait déjà été victime du même canular il y a dix-huit mois, on peut comprendre qu’il trouve la plaisanterie un peu longue.

Son frère s’en est aussi ému sur Twitter, déclarant que les gens qui s’amusent à propager ce genre de rumeurs ne «méritent pas leur place dans la société».