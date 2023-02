Spielberg face à son enfance dans "The Fabelmans"

Exposition



Artwell et la Galerie des Tours végétales organisent, jusqu’au 5 mars 2023, l'exposition "Le labyrinthe des pensées" de Khalil Boubekri. La démarche artistique de l'artiste prend source dans la nature exceptionnelle du genre humain.



Fasciné par le mental et ses comportements associés, Khalil Boubekri s'appuie sur différentes techniques pour partager le cheminement de son raisonnement et de ses émotions. Son inspiration le pousse à créer une forme abstraite et codée pour représenter ces aspects mystérieux, complexes, non tangibles et au potentiel infini, que sont l'âme, l'esprit et la pensée. Cet univers invisible, encore très peu connu et exploité, est pour l'artiste, un gisement inégalable et inépuisable d'inspiration et de créativité.



Né en 1982 à Marrakech, Khalil Boubekri, est un artiste passionné par le dessin, la peinture et la sculpture. Après une formation approfondie en mangement et une brillante carrière, il prépare un Bachelor en art.

En 2022, son travail artistique a été primé par l'Académie des arts, sciences et lettres de Paris.



Livres



Afin de permettre l'accès à la culture pour tous, The Kitab Club et la Fondation TGCC lancent la troisième édition de la grande collecte de livres pour enfants de 1 à 15 ans. Les livres collectés seront donnés aux enfants de l'Association Noujoum qui accompagne psychologiquement et matériellement depuis deux décennies les petits patients hospitalisés à l'Hôpital mère-enfant Abderrahim Harouchi à Casablanca et au CHU Mohammed VI à Marrakech dont le quotidien des familles se trouve bouleversé par la maladie.



Les enfants et adolescents sont amenés à passer de longs et fréquents séjours à l’Hôpital et l'objectif de cette action est de maintenir le contact si essentiel de l'enfant et la culture malgré la maladie. Les livres sont à déposer jusqu'au 22 février 2023 à l'accueil de l'espace d'art Artorium à Casablanca du lundi au samedi.