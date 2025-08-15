Souss-Massa : Plus de 100 bénéficiaires de l’initiative touristique "Halaqat Maarifat Al-Maghrib"

Plus de 100 jeunes issus de la région Souss-Massa ont bénéficié de l’initiative touristique "Halaqat Maarifat Al-Maghrib", qui s’est déroulée en deux phases consécutives durant le mois d’août écoulé.



Organisée par la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Secteur Jeunesse) dans la province de Tiznit et dans la localité de Sidi Oussay (province de Chtouka Ait Baha), cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de tourisme culturel destiné aux jeunes et qui propose des circuits exploratoires alliant divertissement et pédagogie et permettant aux bénéficiaires de découvrir les richesses historiques et géographiques du Royaume.



Les participants ont suivi un programme culturel riche et diversifié alliant activités interactives et voyages d'exploration, visant à sensibiliser au patrimoine national et à encourager les jeunes à contribuer à sa préservation et à sa promotion.



Le programme de tourisme culturel destiné aux jeunes intervient en droite ligne de l'intérêt croissant pour le développement du tourisme national en tant que levier économique et culturel.



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication entend, indique-t-on, faire de ce genre d’initiatives un catalyseur de formation d'une génération de jeunes capables d'apprécier et d'être fiers de son patrimoine, inculquant ainsi un profond sentiment d'appartenance à sa patrie.



L’initiative "Halaqat Maarifat Al-Maghrib" qui fera escale dans d'autres régions du Maroc, permet aux jeunes de découvrir des sites archéologiques et historiques, de s’initier aux coutumes et traditions marocaines diversifiées, et d’interagir avec le patrimoine culturel et populaire riche et varié du Royaume.