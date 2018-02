Souss-Massa : La validation de 213 projets pour un coût global de 17,9 milliards de DH

Le Centre régional d’investissement Souss Massa a publié son bilan annuel 2017. Cette année, le CRI a connu la validation de 213 projets d’investissement sur l’ensemble des provinces de la région pour un coût global de plus de 17,9 milliards de DH.

L’année 2017 a donc enregistré une augmentation de 491% pour un montant total d’investissement par rapport à l’année 2016 et de 4% par rapport au nombre de projets validés. En termes d’emploi, la région a vu l’augmentation de 153,7% de postes d’emploi créés par ces investissements.

Selon la répartition territoriale de ces projets d’investissement, la province d’Agadir Ida Outanane arrive en tête pour une enveloppe de plus de 11 milliards de DH, soit 62% de l’ensemble des projets approuvés.

En tant que ville touristique, le secteur occupe la première place avec un ensemble de 37,39% des projets d’investissement accordés, suivi par le secteur des services avec 29,43%, le bâtiment avec 25,39% de l’ensemble des projets validés, cependant le secteur industriel ne représente que 3,96%.

Selon le CRI, l’investissement dans la région a connu la signature de plusieurs conventions avec l’Etat dont la principale reste la réalisation du Palais des congrès pour enveloppe budgétaire de 1,4 milliard de DH. De même, la région connaitra la réalisation de projets touristiques pour le développement de la destination: la station balnéaire «Taghazout» et la station d’animation à Anza : le parc d’attraction «Agadir Delphin World».

Concernant le secteur des services, la région a connu la signature avec l’Etat d’une importante convention de 4,4 milliards de DH pour la construction d’une station de dessalement de l’eau de mer au niveau de la commune rurale d’Inchaden, province de Chtouka-Ait Baha, sur une superficie de 30 ha pour la sauvegarde du périmètre agricole de Chtouka, un projet qui devrait générer 627 emplois.

Pour le secteur commercial, le CRI a validé cette année l’implantation dans la région, au niveau d’Agadir, d’un important centre commercial du Groupe Kitea pour l’ameublement domestique pour un coût d’investissement de 140 millions de DH, sur une superficie de plus de 55 ha.