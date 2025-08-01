Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Port de Tarfaya: Hausse de 161 % des débarquements de pêche au S1-2025

Vendredi 8 Août 2025

Port de Tarfaya: Hausse de 161 % des débarquements de pêche au S1-2025
Autres articles
Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Tarfaya ont enregistré une hausse spectaculaire de 161 % au premier semestre 2025, pour se chiffrer à 20.546 Tonnes (T), contre 7.884 T à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a aussi progressé de 83 % pour atteindre plus de 224,35 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, contre 122,59 MDH, durant la même période de l'année précédente, a précisé l'ONP dans son rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les débarquements des poissons pélagiques au niveau de cette plateforme portuaire ont également affiché une augmentation spectaculaire de 189 % à 17.185 T (77,17 MDH) durant les six premiers mois de l'année en cours, contre 5.949 T (32,73 MDH) l'année écoulée.

Par ailleurs, les captures de poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont progressé de 104% au cours du premier semestre de 2025 à 1.889 T, pour une valeur estimée à environ 34,85 MDH (+78%), contre 19,56 MDH/ 926 T à fin juin 2024.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont progressé de 49% à 1.415 T, générant des recettes de plus de 111,24 MDH (+61%), alors que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 1% à 57T, générant des revenus de l'ordre de 1,08 MDH.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 391.353 T à fin juin dernier, en baisse de 17% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont stagné à plus de 4,81 milliards de dirhams (MMDH).

Libé

Lu 25 fois

Tags : débarquements de pêche, Port de Tarfaya, S1-2025

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe