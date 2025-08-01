Port de Laâyoune: Légère baisse des débarquements de pêche au S1-2025

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Laâyoune ont atteint 58.734 tonnes (T) au premier semestre 2025, en baisse de 1% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a augmenté de 3% à plus de 718,38 millions de dirhams (MDH), contre 695,53 MDH à fin juin 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèces, les débarquements des poissons pélagiques ont accusé une légère hausse de 4%, durant les six premiers mois de 2025, pour se situer à 38.077 T (179,79 MDH), contre 36.772 T (196,37 MDH) à la même période de 2024.



En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont baissé de 10% au cours du premier semestre de 2025 à 15.451 T, pour une valeur estimée à 199,55 MDH (+6%), contre 187,99 MDH/17.218 T à fin juin 2024, rapporte la MAP.



Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont affiché une hausse de 10% à 5.193 T (338,51 MDH/+13%), alors que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 96% à 13 T, générant des revenus de l'ordre de 520.000 dirhams.



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 391.353 T à fin juin dernier, en baisse de 17% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont stagné à plus de 4,81 milliards de dirhams (MMDH).