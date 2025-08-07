Son Heung-min attendu à Los Angeles

L'attaquant star sud-coréen Son Heung-min, qui a annoncé son départ de Tottenham, doit signer selon plusieurs médias avec le Los Angeles FC, dont une quarantaine de fans l'ont attendu, en vain, à l'aéroport de la mégapole californienne mardi.



Plusieurs médias dont ESPN ont annoncé la signature imminente du Sud-Coréen âgé de 33 ans au LAFC, dans le championnat nord-américain de football (MLS).



Une quarantaine de supporters en quête d'une photo ou d'un autographe ont attendu Son, en vain, à l'aéroport international de Los Angeles mardi après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP. Il avait été salué par des fans au départ de l'aéroport d'Incheon, en Corée du Sud, quelques heures plus tôt.



"Son est immensément important pour moi, je me levais à 5 ou 6h du matin pour le regarder jouer en Angleterre (...) Il va changer les choses ici. Mon père et moi, qui n'avions aucun intérêt pour la MLS, on est déjà conquis", a expliqué à l'AFP Jun Kwon, âgé de 19 ans, présent à l'aéroport avec un maillot or et noir du LAFC acheté et floqué le matin même au nom de son idole.



L'attaquant est bien arrivé mardi en Californie, puisqu'il a pris place en soirée dans les tribunes du BMO Stadium pour assister à la rencontre de Leagues Cup remportée 2-1 par le LAFC contre le club mexicain Tigres UANL.



Son a disputé 454 matches avec Tottenham, dont il était sur la fin le capitaine, pour 173 buts marqués, soulevant enfin un premier trophée au printemps avec la Ligue Europa.

Le Sud-Coréen a annoncé la semaine passée la fin de son aventure avec les Spurs lors d'une conférence de presse à Séoul, où il a disputé dimanche une dernière rencontre amicale avec le club londonien contre Newcastle (1-1), avant d'être célébré par ses coéquipiers.



Son Heung-min doit ainsi rejoindre la MLS - où évolue Lionel Messi (Miami) - et le Los Angeles FC de son ancien partenaire de Tottenham, le gardien français Hugo Lloris. Le LAFC a fait de la place dans son effectif en transférant en juillet l'attaquant français Olivier Giroud à Lille.



La franchise californienne, actuellement sixième de la conférence Ouest de MLS avec trois matches en moins que le leader San Diego, pourrait aligner le Sud-Coréen en attaque avec l'ancien Stéphanois Denis Bouanga ou encore le Turc Cengiz Ünder.



Los Angeles se déplacera samedi à Chicago pour son prochain match de championnat.