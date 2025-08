Soirée musicale à New Delhi pour célébrer l'héritage andalou et le dialogue culturel maroco-indien

L'ambassade du Maroc en Inde a organisé, lundi soir à New Delhi, à la veille de la célébration de la Glorieuse Fête du Trône, une soirée musicale d'exception dédiée à la musique andalouse marocaine et au dialogue interculturel entre le Maroc et l'Inde.



Animée par l'Ensemble "Rawafid" sous la direction du maître Omar Metioui, la soirée, destinée au grand public indien, a plongé l'assistance dans l'univers raffiné et spirituel du Tarab andalou marocain "al-Âla", un art musical savant, profondément enraciné dans l'histoire et l'identité du Royaume.



A travers l'interprétation de fragments des "nuba al-Rasd" et "al-Maya", le concert a révélé la richesse poétique et la profondeur expressive de ce patrimoine séculaire, mêlant subtilité mélodique et rigueur rythmique.



Ce voyage musical s'est prolongé par un florilège de chants puisés dans le répertoire du "Samaa soufi", pratique spirituelle empreinte de mysticisme et d'introspection, ainsi que des "Zendaniyat", poèmes chantés nés dans l’épreuve de l’enfermement, porteurs d’une émotion intense et d’une quête d’élévation.



La soirée a atteint un moment de grâce particulier avec la participation exceptionnelle de la chanteuse indienne Zila Khan, figure majeure du soufisme musical en Inde. Sa voix profonde et nuancée s’est harmonieusement mêlée aux sonorités andalouses, donnant lieu à une fusion artistique inédite entre deux traditions mystiques millénaires.



S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, a souligné que cette soirée, organisée dans le cadre de la commémoration du 26ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, ne constituait pas seulement une célébration artistique, mais également un hommage aux valeurs humaines universelles.



Le diplomate a, dans ce cadre, mis en avant la capacité de la musique à transcender les frontières, à porter un message de tolérance et à promouvoir le dialogue entre les cultures, à un moment où, a-t-il estimé, le monde semble cruellement en manquer.



Par ailleurs, M. Maliki a indiqué que la participation de l'Ensemble "Rawafid", avec la richesse et la profondeur de son répertoire, illustrait parfaitement l'authenticité et la singularité du patrimoine musical marocain, une tradition précieuse qui n’a pas d’équivalent ailleurs, relevant que cette musique n'est pas uniquement un art, mais aussi un véhicule de mémoire collective et d'identité, capable de tisser des liens durables entre les peuples.



Il a également salué la réceptivité du public indien qui, à travers cette rencontre, a pu découvrir une facette de la culture marocaine, marquée par la spiritualité, l'histoire et la beauté poétique.



Dans une déclaration à la MAP, l'éminent oudiste Omar Metioui a fait part de sa joie de se produire pour la première fois en Inde, saluant l'accueil particulièrement chaleureux réservé par le public indien à la musique andalouse marocaine.



Cette expérience a révélé de nombreux points communs entre les traditions musicales marocaine et indienne malgré des formes stylistiques très différentes, a-t-il dit, ajoutant que ce type de dialogue artistique mérite d'être encouragé à l'avenir.



Pour sa part, la chanteuse Zila Khan a affirmé que cette rencontre artistique avait été "l’une des expériences les plus marquantes de sa carrière", qualifiant Omar Metioui de maître accompli et de pédagogue inspirant.



"Ce projet, que je nourrissais depuis l’année dernière, a été une source d’apprentissage et de renouvellement artistique", a-t-elle confié, précisant que pour rendre hommage à la richesse de la culture marocaine, "j’ai tenu à interpréter des compositions d’une grande densité littéraire et musicale, dans le respect de leur profondeur spirituelle".



Le public était composé de personnalités du monde diplomatique, de représentants d’institutions culturelles, de journalistes ainsi que de nombreux mélomanes indiens et étrangers.