Sociétés cotées : Une croissance à deux chiffres prévue en 2024

Le marché boursier marocain pourrait connaître une croissance à deux chiffres en termes de capacité bénéficiaire des sociétés cotées au cours de l'année 2024, a indiqué le directeur général délégué de BMCE Capital Global Research, Hicham Saadani.



"Nous anticipons une augmentation à deux chiffres de la capacité bénéficiaire des sociétés cotées pour l'année 2024. De plus, même en 2025, nous prévoyons une croissance bénéficiaire significative. Ces perspectives créent des conditions favorables et attrayantes pour les investisseurs", a souligné M. Saadani, dans une interview accordée à la MAP en marge de la troisième édition du Moroccan Equity Summit.



Selon l’expert, le marché boursier bénéficie actuellement d'une dynamique solide, soutenue par un contexte favorable et des perspectives prometteuses, notamment l'organisation de la Coupe du monde qui a stimulé plusieurs secteurs, ouvrant des opportunités d'investissement majeures pour les sociétés cotées.



Ces perspectives suscitent un intérêt accru envers le marché boursier marocain, tant chez les investisseurs locaux que chez les investisseurs internationaux, ce qui renforce la position du Maroc sur la scène économique mondiale, a-t-il affirmé.



Par ailleurs, M. Saadani a souligné que le marché est évalué à des niveaux de valorisation élevés, autour de 18,2 à 18,3, notant, toutefois, que ces niveaux restent inférieurs à la moyenne des cinq dernières années. Cela indique qu'il existe encore un potentiel pour les investisseurs qui peuvent trouver des opportunités de profitabilité intéressantes parmi plusieurs sociétés cotées.



Concrètement, il a estimé que les secteurs du BTP, de la promotion immobilière et de la santé présentent des perspectives prometteuses, tandis que le secteur bancaire continue de jouer un rôle crucial dans le financement de cette dynamique économique.