Sociétés cotées : Un premier semestre 2024 supérieur aux attentes

La croissance bénéficiaire récurrente des sociétés cotées est ressortie à 21,6% au titre du premier semestre de 2024, un niveau qui dépasse les attentes, selon Attijari Global Research (AGR).



Il s’agit de la plus forte croissance des bénéfices récurrents semestriels observée au cours des trois dernières années, indique AGR dans son récent bulletin "Research report - Equity", consacré aux résultats des sociétés cotées, notant que cette performance est portée aussi bien par l’amélioration du résultat opérationnel que du résultat financier.



Dans le détail, les revenus agrégés de la cote ont progressé de 4,2% à 156 milliards de dirhams, portés essentiellement par le secteur bancaire, fait savoir la même source.



La dynamique du marché boursier se reflète également par un résultat opérationnel récurrent ayant progressé de 17,2%. Cela a permis une amélioration de la marge opérationnelle de 2,7 points, passant de 21,7% à 24,4%, notamment grâce à la baisse continue des prix des intrants à l’échelle internationale.



En outre, cette performance s’est accompagnée d’une évolution favorable du marché, avec une progression cumulée de l’indice MASI de 1,3% depuis le début de la publication des résultats semestriels en août 2024. De plus, les échanges ont connu une nette amélioration, atteignant un volume moyen quotidien supérieur à 200 millions de dirhams sur les deux derniers mois.



Enfin, les experts d'AGR relèvent que les anticipations pour le second semestre 2024 sont globalement positives, d’après les communiqués de presse publiés par les sociétés cotées.