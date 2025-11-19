AGR recommande de souscrire à l'IPO de Cash Plus

Attijari Global Research (AGR) a recommandé, dans un récent "Research Report - Equity", de souscrire à l'introduction en Bourse (IPO – Initial Public Offering) de Cash Plus.



"Concrètement, le titre Cash Plus s'introduit en Bourse sur la base de multiples de valorisation corrects justifiés par le profil de croissance des bénéfices à horizon 2030. Selon nous, les facteurs de risques développés dans ce rapport (Cf. Matrice AGR) seront relégués au second rang par les investisseurs en Bourse, au moins sur le MT (moyen terme)", explique AGR dans ce rapport.



L'IPO de Cash plus intervient dans un contexte Boursier particulièrement favorable, avec un indice MASI qui affiche une performance historique de 74% depuis début 2023 et un appétit de plus en plus vif des investisseurs envers le papier neuf en Bourse, relève la même source.



Les analystes d'AGR soulignent que leur avis positif s'articule autour d'une série d'arguments. D'après eux, Cash Plus, en tant qu'acteur majeur du secteur des établissements de paiement (EDP) au Maroc, est bien positionné pour bénéficier d'un contexte sectoriel porteur marqué par la montée en puissance des transferts formels grâce à une nouvelle dynamique des segments Marocains résidant à l'étranger (MRE) et Touristique, l'accélération de la digitalisation et des paiements électroniques au Maroc, et la forte implication de l'Etat dans le soutien de l'inclusion financière du Royaume, rapporte la MAP.



En outre, grâce à son modèle hybride combinant un réseau d'agences dense et des solutions de paiement digitales, Cash Plus semble bien outillé pour adresser les segments peu bancarisés tout en accompagnant leur évolution progressive vers les solutions digitales. Ce modèle constitue, selon les analystes d'AGR, un avantage compétitif par rapport aux nouveaux acteurs digitaux, notamment les néobanques.



Ils estiment aussi que le projet de croissance de Cash Plus sur la période 2025-2030 apparaît réaliste. Il s'agit d'un taux de croissance annuel moyen soutenu des revenus de 10,6%, porté par l'extension du réseau commercial avec un focus sur les zones à fort potentiel, la digitalisation accélérée via le déploiement de la Super App qui intègre le M-Wallet et enfin, la diversification des sources de commissions.



Tenant compte du scénario de croissance de Cash Plus, les multiples de valorisation du titre ressortent corrects. Il s'agit d'un P/E (Price Earnings) moyen de 16,2x durant la période 2025-2030, affichant une décote de 20% par rapport aux ratios normatifs du marché marocain.



Parallèlement, le D/Y (Dividend Yield) moyen du titre s'élève au-dessus des 5% sur la période étudiée, représentant plus de deux fois le rendement offert par l'indice MASI.



Cash Plus serait la 1ère Fintech à s'introduire à la Bourse de Casablanca. Il s'agit d'un acteur reconnu dans le secteur des services financiers au Maroc, particulièrement dans les activités relatives au transfert d'argent.



Avec un réseau de 4.909 agences couvrant 119 localités, l'opérateur contribue activement à démocratiser l'accès aux services financiers aux populations non bancarisées.