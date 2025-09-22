Sidi Ifni: Baisse de 57% des débarquements de la pêche à fin août

Le volume des débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Sidi Ifni a atteint 22.125 tonnes (T) à fin août dernier, en recul de 57% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données de l’Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures s’est établie à plus de 159,59 millions de dirhams (MDH), enregistrant une baisse de 26%, contre plus de 216 MDH pour 51.997 T à fin août 2024, précise l’ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont chuté de 59% pour s’établir à 20.928 T, générant une valeur de 77,303 MDH (-53%), contre 51.033 T (plus de 163,86 MDH) à la même période en 2024.



Les débarquements de poissons blancs ont, pour leur part, accusé un léger repli de 2% pour s’établir à 626 T, pour une valeur de plus de 25,05 MDH, contre 640 T (23,29 MDH) un an auparavant.



Concernant les céphalopodes, les quantités débarquées ont progressé de 83% pour atteindre 558 T, avec une valeur marchande de 54,06 MDH (+117%). Les crustacés, en revanche, ont reculé de 31% pour totaliser 14 T, générant des recettes de 3,17 MDH (-21%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 682.672 T à fin août 2025, en baisse de 11% par rapport à la même période de l’année précédente. En valeur, ils se sont établis à près de 7,37 milliards de dirhams, contre plus de 7,41 milliards un an auparavant.

