Bourse : Le MASI gagne 2% du 15 au 19 décembre

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 15 au 19 décembre 2025 sur une note positive, son indice principal, le MASI, gagnant 2% à 18.938,3 points (pts).



Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 1,59% à 1.526,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody's ESG Solutions, a pris 1,25% à 1.273,73 pts.



En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a reculé de 1,02% à 1.826,36 pts.

Côté secteurs, les indices "Bâtiment et matériaux de construction" (+6,26%), "Banques" (+3,45%) et "Services de transports" (+2,55%) ont réalisé les meilleures performances, rapporte la MAP.



A l'inverse, les plus forts replis ont été enregistrés par les secteurs "Ingénieries et biens d'équipements industriels" (-6,3%),"Santé" (-4,25%) et "Electricité" (-4,01%).



Les échanges ont dépassé 7,8 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 4,8 MMDH sous forme d'introduction en Bourse et 2,8 MMDH sur le marché central. Ces échanges ont été dominés par Cash Plus avec une part de 13,34%, Itissalat Al-Maghrib (10,26%) et LafargeHolcim Maroc (10,25%).



La capitalisation boursière a, quant à elle, atteint plus de 1.036 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par SGTM (+46,36% à 614,7 DH), Maroc Leasing (8,89% à 384,8 DH) Attijariwafa Bank (+6,11% à 764 DH), SMI (+5,81% à 3.350 DH) et AGMA (+5,65% à 6.677 DH).



Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-7,14% à 260 DH), Balima (-5,83% à 226 DH), Salafin (-5,79% à 620 DH), Oulmès (-5,77% à 1.160 DH) et Minière Touissit (-4,71% à 1.620 DH).