La mobilisation, mot d'ordre des Impériales Week 2026

L’événement aura lieu du 30 mars au 5 avril 2026 à Casablanca

La 9ème édition de l'évènement "Les Impériales Week" (LiWeek-2026) se tiendra du 30 mars au 5 avril 2026 à Casablanca, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a annoncé, jeudi, l'Association "Les Impériales"."Cette édition portera un thème fort, clair et assumé : Daba or Never : Let's make our industry great again", fait savoir l'association dans un communiqué.Le choix de ce thème s'inscrit dans la continuité directe du travail engagé lors de l'édition précédente, marqué par le lancement de LI Prospective 2035, une étude structurante menée par "Les Impériales" pour penser l'avenir de l'industrie du marketing, de la communication, du digital, des médias et de l'événementiel au Maroc, souligne la même source.LI Prospective 2035 a permis de dresser un diagnostic lucide du secteur, d'identifier les mutations à l’œuvre et de formuler des recommandations et résolutions concrètes pour accompagner la transformation de l'industrie.LiWeek-2026 en constitue la suite naturelle et opérationnelle : après la projection, le temps de l'engagement."Avec Li Prospective 2035, nous avons posé les bases d'une vision collective. "Daba or Never" marque le passage à l'action. Il ne s'agit plus seulement de penser l'avenir, mais de le construire, ici et maintenant, avec constance et responsabilité", a dit Anouar Sabri, président fondateur de l'Association "Les Impériales", cité dans le communiqué."Daba or Never" pose une urgence positive, tournée non vers la nostalgie, mais vers l'action. Les transformations économiques, technologiques, culturelles et sociales s'accélèrent; l'industrie est appelée à se réinventer sans attendre, rapporte la MAP.Ce thème constitue un appel collectif, invitant l'ensemble des acteurs à s'engager dès aujourd'hui pour une transformation indispensable et durable du secteur."Cette édition est placée sous le signe de la mobilisation. Elle reflète l’énergie, l'intensité et l'engagement des femmes et des hommes qui, depuis le 3 juin 2025, travaillent sans relâche au sein des comités scientifique et éthique pour que le rendez-vous soit à la hauteur des enjeux de notre industrie", a déclaré Aissam Fathiya, président de LiWeek-2026.LiWeek-2026 réunira l'ensemble de l'écosystème – marques, agences, médias, institutions, experts et jeunes talents – autour d'un objectif commun : faire émerger une vision partagée et directement activable pour préparer la prochaine phase de développement de l'industrie."Le thème 'Daba or Never' est né d’un constat scientifique clair : les leviers existent, les talents aussi. 'Daba or Never', parce que c'est maintenant qu'il faut agir, réfléchir, s'unir, et oser changer les choses. Aujourd'hui le Maroc avance. Il se transforme. Il construit, innove et s’impose. Le programme de LiWeek-2026 sera conçu pour transformer cette urgence en trajectoires concrètes, mesurables et inspirantes pour notre industrie", a dit Jalal Hajjou, président du comité scientifique LiWeek-2026.L'ouverture vers l'international constitue l'un des axes structurants majeurs de LiWeek-2026, en parfaite cohérence avec la thématique "Daba or Never" et avec la vision portée par "Les Impériales" depuis plusieurs années : celle d'une industrie marocaine du marketing, du digital, de la communication, des médias et de l’événementiel résolument connectée à son environnement africain, et ouverte sur l'international.Dans un contexte de transformation accélérée des marchés émergents, LiWeek-2026 ambitionne de positionner le Maroc comme plateforme de dialogue, de coopération et de co-construction avec les écosystèmes du continent, en favorisant les échanges d’expertises, les partenariats structurants et la reconnaissance mutuelle des talents et des savoir-faire."L'Afrique n'est pas une promesse à long terme, mais une réalité stratégique immédiate.LiWeek-2026 s'inscrit naturellement dans cette dynamique de construction collective et ambitieuse, où les écosystèmes marocains avancent conjointement avec ceux issus d'autres pays africains, pour imaginer de nouveaux modèles, façonner de nouveaux récits et porter des ambitions à la hauteur des enjeux du continent", a relevé Rajaa Kantaoui, présidente de la Commission internationale LiWeek-2026.A travers cette dynamique, LiWeek-2026 entend accompagner l'émergence de nouveaux récits de marques africaines, de modèles économiques adaptés aux réalités du continent et de pratiques créatives ancrées, responsables et compétitives à l’échelle internationale, dans un secteur en pleine mutation.Les souscriptions aux Etoiles 2026 sont ouvertes à compter du 19 décembre 2025. Cette compétition emblématique récompensera les idées, les marques et les talents qui contribuent à élever les standards de créativité, d'éthique et d'impact."Notre responsabilité est double : garantir l'excellence créative et préserver l'intégrité du processus. Le comité éthique veille à une compétition exigeante, juste et alignée avec les valeurs portées par Les Impériales", a fait savoir Rim Guennoun Hassani, présidente du comité éthique LiWeek-2026.Avec "Daba or Never", Les Impériales ouvrent un nouveau cycle fondé sur une conviction forte : l'avenir du secteur dépend de la capacité collective à s’engager maintenant, et durablement. Une dynamique d’urgence positive, héritière du travail de Prospective 2035, et tournée vers l'action, la responsabilité et la construction d'une industrie marocaine ambitieuse, compétitive et ancrée dans son temps.