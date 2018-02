Shakira rassure ses fans

Les fans de Shakira revivent ! Et peuvent enfin souffler. Leur idole va mieux. Ou plutôt, ses cordes vocales vont bien et n’ont pas été endommagées. Et pour cause, à l’automne dernier, la chanteuse colombienne a annoncé l’annulation de sa tournée européenne suite à une hémorragie des cordes vocales. Ayant finalement renoncé à une opération chirurgicale, Shakira a préféré se soigner à base d’un traitement plus classique et de beaucoup de repos.

Aujourd’hui, elle rassure donc ses fans en publiant plusieurs vidéos dans lesquelles elle semble avoir retrouvé toute sa puissance vocale. Dans un studio d’enregistrement, elle commence d’abord par se placer derrière un micro pour chanter en espagnol. En légende, elle dédie cette chanson à ses fans : « Pour mes fans qui ‘’jamais ne m’ont laissé tomber et qui me soutiennent’’ ». Ensuite, elle publie une seconde vidéo dans laquelle elle s’empare cette fois-ci d’une guitare pour chanter en anglais. Des interprétations en live très appréciées de ses fans !

Shakira est donc fin prête à remonter sur la scène de sa tournée El Dorado World Tour. Pour confirmer son grand retour sur le devant de la scène, la bomba latina avait également dévoilé un nouveau single; une nouvelle collaboration avec son compatriote colombien, le chanteur Maluma. Après le tube Chantaje, les deux artistes nous présentent Trap dont le clip très sensuel enflamme déjà la toile…