Shakira accusée de fraude fiscale

Qu'on se le dise, les people sont souvent tête en l'air quand il s'agit de gérer leur fortune. A force d'engranger les millions, ils oublient souvent qu'ils ne peuvent pas s'acheter tout ce qui leur passe par la tête, comme Johnny Depp, mais aussi de déclarer leurs revenus. Shakira, par exemple, est bien embêtée. Le fisc espagnol a menacé la chanteuse colombienne d'engager des poursuites contre elle pour fraude fiscale.

Selon le quotidien barcelonais La Vanguardia, la compagne de Gerard Piqué aurait oublié de mentionner « plusieurs dizaines de millions d'euros ». Du côté du clan de la star, on se défend en expliquant qu'il s'agit « d'une différence de critères, et non de dissimulation fiscale ». Reste que l'affaire fait tache, après les révélations des Paradise Papers, qui accusaient déjà la chanteuse d'avoir caché des dizaines de millions d'euros dans des paradis fiscaux.

Cette fois, l'interprète de Whenever, Wherever entend bien régulariser sa situation concernant ce «différend technique ». L'objet du litige serait dû au nombre de jours passés par la star colombienne en Espagne entre 2011 et 2014. Si durant cette période, Shakira a tiré la majorité de ses revenus de ses tournées à l'étranger, elle aurait séjourné plus de 183 jours dans le pays natal de son époux. Un seuil critique qui aurait dû l'obliger à déclarer sa résidence fiscale en Espagne. La chanteuse risque des poursuites pénales et est passible de deux ans de prison.