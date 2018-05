Séminaire à Fès sur l’employabilité des jeunes

“Employabilité des jeunes : les pratiques et les outils’’ est le thème d’un séminaire qui se tient aujourd’hui et demain à Fès.

Initiative de l’Association ‘’Espace Solidarité et Développement’’, cette rencontre vise à doter les travailleurs, associations de jeunes et animateurs de compétences et d’outils méthodologiques facilitant l’employabilité des jeunes et élaborer des recommandations pour des politiques plus inclusives et transversales en la matière.

Les participants à ce séminaire, organisé en partenariat avec des associations françaises, s’attèleront sur la comparaison des mécanismes et outils français et marocains d’appui à l’employabilité des jeunes, ainsi que sur les opportunités offertes par le programme pour l’éducation et la formation de l’Union européenne ‘’Erasmus+’’.

Au cours de cette rencontre, les thèmes porteront sur ‘’Les dispositifs pour l’emploi des jeunes’’, ‘’Le crédit bancaire comme outil de l’auto-emploi’’ et ‘’Les opportunités d’inclusion socioéducative et professionnelle offertes par le Service volontaire européen et la coopération décentralisée’’.

Des exemples de réussite de jeunes seront présentés lors de ce séminaire, qui planchera sur les politiques d’inclusion et d’auto-emploi des collectivités locales.