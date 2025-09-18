Sefrou : 25 nouveaux établissements intègrent le projet des écoles pionnières au titre de l’année scolaire 2025-2026

Un total de 25 nouveaux établissements d’enseignement ont adhéré au projet des écoles pionnières dans la province de Sefrou, au titre de l’année scolaire 2025-2026.



Selon des données de la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Sefrou, ces établissements se répartissent entre 19 écoles primaires et 6 établissements du secondaire collégial.



Le nombre total des écoles pionnières atteint désormais 44 établissements au primaire, contre 23 l’année précédente, et 9 établissements au secondaire collégial, contre seulement 3 l’an dernier.



L’offre éducative dans la province a également été renforcée par la création de 9 nouveaux établissements, répartis entre 5 écoles primaires, 2 collèges et 2 lycées qualifiants. Ces nouvelles infrastructures permettront d’alléger la surcharge des classes et d’améliorer les conditions d’accueil des élèves, en particulier dans les zones rurales et les localités connaissant un déficit en établissements scolaires.



Par ailleurs, d’autres projets en cours de réalisation viendront améliorer les indicateurs éducatifs dans la province, rapporte la MAP.



La Direction provinciale a indiqué avoir mis en place plusieurs commissions chargées du suivi de la rentrée scolaire dans les établissements, en milieu rural comme urbain, afin de s’assurer de la mise en œuvre optimale des différentes mesures d’accompagnement.



Des sessions de formation ont été organisées dans les écoles pionnières au profit de 498 enseignants engagés dans le projet au titre de l’année scolaire 2025-2026, afin de renforcer leurs compétences pédagogiques et de les doter de nouvelles approches didactiques ainsi que des outils nécessaires à leur application.

