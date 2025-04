Schneider Electric met en lumière l'intelligence industrielle au Gitex Africa 2025

Schneider Electric, un leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a participé au Gitex Africa 2025, qui s’est achevé mercredi 16 à Marrakech. L'entreprise a mis en avant son expertise et ses solutions innovantes, avec un focus particulier sur AVEVA, son entité spécialisée en intelligence industrielle et en logiciels industriels de pointe.



Leader reconnu dans le domaine des logiciels industriels, AVEVA accompagne les industriels dans leur quête d'optimisation à grande échelle et de collaboration transparente avec l'ensemble de leur écosystème. Les solutions logicielles d'AVEVA permettent de gérer l'intégralité du cycle de vie des actifs industriels, avec pour objectifs de maximiser la production, d'accroître la fiabilité des équipements et d'améliorer la sécurité des opérations.



"Nous constatons un engouement croissant de l'industrie marocaine pour la digitalisation, visant à améliorer leur compétitivité et à se positionner en leaders sur le marché. Notre expertise et notre présence locale ont joué un rôle crucial dans la réalisation de nombreux projets, notamment dans les secteurs miniers et agroalimentaires", a déclaré la vice-présidente automatisation et software Nezha Bregeon.



Au Gitex Africa 2025, Schneider Electric a présenté comment l'intégration des solutions AVEVA permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations. Grâce à une visibilité accrue et à des analyses en temps réel, les industriels peuvent identifier les points d'amélioration et optimiser leurs processus pour une efficacité maximale.



L'intelligence industrielle d'AVEVA fournit des informations exploitables pour des décisions plus éclairées et proactives, ses solutions logicielles sont conçues pour s'intégrer aux systèmes existants et faciliter la transition vers l'industrie 4.0 tandis que ses plateformes permettent une collaboration fluide et sécurisée entre les équipes internes et les partenaires externes. En optimisant l'utilisation des ressources et en améliorant l'efficacité énergétique, les solutions AVEVA contribuent à des opérations plus durables.



Les experts de Schneider Electric et d'AVEVA étaient ainsi présents pour présenter leurs solutions, échanger avec les visiteurs et discuter des défis et des opportunités de la transformation numérique pour les industries africaines.