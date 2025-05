SM le Roi reçoit les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale et centrale

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, samedi au Palais Royal de Rabat, les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l’Administration territoriale et centrale.

Il s’agit de :



Walis à l’Administration centrale :



-M. Samir Mohamed Tazi, Wali, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur;

-M. Mohamed Faouzi, Wali, Inspecteur général de l’Administration territoriale;

-M. Hassan Aghmari, Wali, Directeur des affaires électorales;

-M. Abdelhak Harrak, Wali, Directeur des systèmes d’information et de télécommunication.



Gouverneurs à l’Administration territoriale:



-M. Mohamed Ali Habouha, Gouverneur de la province de Settat;

-M. Jamal Khallouq, Gouverneur de la province de Berrechid;

-M. Adil El Maliki, Gouverneur de la préfecture de Mohammédia;

-M. El Hassan Boukouta, Gouverneur de la province de Benslimane;

-M. Samir Lyazidi, Gouverneur de la province d’El Kelaâ des Sraghna;

-M. Mohamed Darham, Gouverneur de la province de Sidi Ifni;

-M. Brahim Abouzaid, Gouverneur de la province de Sefrou;

-M. Hicham Medaghri Alaoui, Gouverneur de la province de Khouribga;

-M. Hamid Chnouri, Gouverneur de la province de Berkane;

-M. Mohamed Salem Essabti, Gouverneur de la province de Chtouka-Aït Baha;

-M. Noureddine Ouabbou, Gouverneur de la province de Figuig;

-M. Mohammed Rachid, Gouverneur de la province d’Essaouira;

-M. Mounir Houari, Gouverneur de la province de Sidi Bennour;

-Mme Bouchra Barradi, Gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock;

-M. Abdelmoumen Taleb, Gouverneur de la province de Youssoufia;

-M. Omar Lamrini, Gouverneur de la province d’El Hajeb;

-M. Mohamed Bari, Gouverneur de la province de Tata;

-M. Youness El Khouildi, Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra;

-M. Oulaid Lemsafer, Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima;

-Mme Hanane Riahi, Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Marrakech-Safi.



Gouverneur à l’Administration centrale :



-M. Abdellah El Alaoui, Gouverneur, Directeur de la communication au ministère de l’Intérieur.

Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et du Chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.