SIEL. Des éditeurs marocains et étrangers saluent la bonne organisation et la richesse des débats

Une pléiade d'éditeurs marocains et étrangers ont salué, dimanche à Rabat, le niveau d'organisation de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) ainsi que la diversité et la richesse des débats organisés tout au long de cet événement culturel international.



De même, ils ont mis en avant l'importante affluence du public, qui a été marquée par l'organisation d'un grand nombre d'activités culturelles et littéraires, dont les débats ont été enrichis par des écrivains, des penseurs, et des poètes marocains et étrangers, attestant ainsi du positionnement du Royaume en tant que pays de convergence, de dialogue et d'échange culturel.



Dans ce sens, le directeur d'édition au groupe "Somagram d'impression, d'édition et de distribution" à Casablanca, Mohamed Merzak, a indiqué que le SIEL témoigne d'un développement croissant au fil des éditions, notant la grande affluence qu'a connue le rendez-vous de cette année.



Dans une déclaration à la MAP, M. Merzak a précisé que ce Salon représente une plateforme idoine pour la promotion du livre marocain et pour attirer le public passionné de lecture de différents horizons culturels, ajoutant que cette année, l'intérêt a été porté sur différents types de publications.

Dans le même sens, il a mis en avant l'engouement remarquable du public pour l'achat de livres et de romans en langue anglaise.



Pour sa part, le directeur de la maison d'édition jordanienne "Dar El Kounouz", Mohanad Helwa, a salué les efforts du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans la bonne organisation de cette édition, notamment l'opération d'accueil des visiteurs et la distribution des pavillons et stands.



Après avoir rappelé que son établissement célèbre sa vingtième participation à ce grand rendez-vous culturel, il a assuré, dans une déclaration similaire, que l'édition de cette année, à l'instar des précédentes, a enregistré une affluence record du public sur différentes types de publications, notamment celles traitant de la politique, de l'histoire et de la littérature.



De son côté, Islam Mustapha, responsable du stand de la maison d'édition "Dar Madarat" pour les recherches et l'édition au Caire, a assuré que le SIEL est parmi les meilleurs salons du monde en termes d'organisation, ajoutant que Dar Madarat, qui est également présente au Royaume-Uni, participe pour la première fois avec un stand dédié au Salon.



L'éditeur égyptien a également noté l'interaction et l'intérêt accrus du public, exprimant sa volonté de renouveler sa participation à cet événement culturel majeur dans les années à venir.



Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 29ème édition du SIEL (10-19 mai) a été marquée par la participation de 743 exposants de 48 pays, avec un riche programme de 241 événements culturels ponctués de débats autour de thématiques liées, notamment, au patrimoine, à l'histoire, à la politique, à la philosophie, à la littérature et au droit.