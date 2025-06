Mawazine 2025 : Le rap marocain et américain électrisent l’OLM Souissi avec El Grande Toto et Lil Baby

Le rappeur marocain El Grande Toto et la star américaine Lil Baby ont enflammé, samedi soir, la scène OLM Souissi à Rabat, lors d’une soirée célébrant la puissance et la diversité du hip-hop, dans le cadre de la 20e édition du Festival Mawazine - Rythmes du Monde.



En véritable maître de cérémonie, El Grande Toto a ouvert le bal de cette soirée de clôture mémorable. Acclamé par une foule survoltée, le rappeur casablancais a livré un show maîtrisé et percutant, enchaînant ses tubes les plus populaires, dont "Salade Coco", "Para Mi", ou encore "Pablo".



Connu pour sa plume acérée et sa capacité à mêler darija, français et anglais dans un style fluide et engagé, l’artiste a électrisé le public venu en masse, confirmant son statut de figure de proue du rap marocain.



À l’issue de sa prestation, El Grande Toto a profité de la scène pour partager une nouvelle marquante avec son public : son single "Blue Love" vient de franchir le cap symbolique du milliard d’écoutes en ligne, devenant ainsi le premier titre marocain à atteindre ce seuil historique.



Après ce premier tableau artistique 100 % marocain, l’OLM Souissi a accueilli Lil Baby, l’un des artistes les plus en vue de la scène rap américaine. Porté par des hits mondiaux comme "Woah", "Yes Indeed" ou encore "In a Minute", le rappeur d’Atlanta a fait vibrer le public au rythme de ses morceaux à la fois introspectifs et entraînants.



La performance de Lil Baby, qui a su conjuguer flow énergique, mise en scène efficace et proximité avec ses fans, a marqué un moment fort de cette édition, qui fait la part belle aux musiques urbaines.



S’il n’y a pas eu de collaboration entre les deux artistes sur scène, leurs shows respectifs ont offert une soirée mémorable, symbolisant la rencontre entre deux scènes rap dynamiques.

Né à Casablanca, El Grande Toto, de son vrai nom Taha Fahssi, est aujourd’hui l’un des artistes les plus écoutés dans le monde arabe. Avec plusieurs singles certifiés et une reconnaissance au-delà des frontières, il s’impose comme le porte-drapeau d’un rap marocain en pleine évolution.



Figure incontournable du rap américain contemporain, Lil Baby s’est imposé sur la scène international dès son premier album "Harder Than Ever", certifié triple platine. Porté par des collaborations de haut vol, notamment avec Drake, Nicki Minaj ou DJ Khaled, il incarne une génération engagée.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine - Rythmes du Monde est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique au Maroc. Avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, il représente un carrefour d’échanges artistiques d’exception.