SAR la Princesse Lalla Meryem préside à Rabat la cérémonie de célébration du 30ème anniversaire de l’ONDE

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), a présidé, dimanche à Rabat, la cérémonie de célébration du 30e anniversaire de l’Observatoire.



La célébration de cet anniversaire traduit l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la question de l’enfance et Sa volonté permanente d’imprimer une forte impulsion à l’action dédiée à la protection de cette catégorie de la société et à l’amélioration de sa situation.



Au début de cette cérémonie, Son Altesse Royale a assisté à un spectacle de danse contemporaine intitulé "Combat de l’ONDE pour les droits de l’Enfant", interprété par de jeunes artistes qui ont exprimé avec intensité et émotion les combats menés, depuis trois décennies, par le Royaume en faveur de l’enfance.



Par la suite, SAR la Princesse Lalla Meryem a suivi des capsules audiovisuelles mettant en lumière l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, en faveur du bien-être et du plein épanouissement social et culturel de l'enfant, l’importance accordée par l’ONDE à la protection et à la promotion des droits des enfants, ainsi qu’à la préservation de la santé mentale de l’enfant, outre la digitalisation de l’ONDE, notamment le rôle moteur de l’Observatoire dans l’innovation au service de la protection de l’enfance.



Par ailleurs, dans le cadre du projet global de digitalisation du carnet de santé de l’enfant lancé par SAR la Princesse Lalla Meryem en février 2025, l’ONDE a annoncé lors de cette célébration le lancement de la première version de l’application "Carnet de santé de l’enfant", une application pensée pour les parents pour accéder à toutes les informations essentielles et accompagner la croissance de leurs enfants en matière de prévention, nutrition, développement psychomoteur avec des conseils pratiques.



Cette version à contenu pédagogique sera suivie bientôt, et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, d’une deuxième avec de nouvelles fonctionnalités (historique vaccinal, rappels automatiques des vaccinations et consultations), ainsi qu’un module de suivi du développement de l’enfant.



A cette occasion, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature de trois conventions stratégiques destinées à renforcer la coordination inter-institutionnelle, la participation des enfants et la mise en œuvre effective de leurs droits. Ces conventions de partenariat traduisent l’engagement constant de l’Observatoire à fédérer les énergies autour d’actions concrètes, durables et adaptées aux défis contemporains.



La première convention signée avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, soutient le plan d’action 2025-2027 de l’ONDE, en mettant l’accent sur la formation des acteurs de terrain, le renforcement des capacités et la valorisation de la participation active des enfants parlementaires. Elle a été signée par Mme Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et Mme Ghizlane Benjelloun, vice-présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant.



La deuxième convention, signée avec le ministère de l’Intérieur et la Coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain, vise à déployer les programmes du Dispositif national psycho-trauma de l’enfant (DNPTE) dans les zones rurales et à intégrer la santé mentale dans les politiques ciblant les mille premiers jours de la vie. Elle a été signée par M. Mohamed Dardouri, wali, chargé de la Coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et Mme Ghizlane Benjelloun.



La troisième convention, conclue avec l’Institut supérieur de la magistrature, porte sur l’intégration de la santé mentale dans les parcours de formation des magistrats, ainsi que sur la réalisation conjointe d’études, de recherches et de publications sur les droits de l’enfant. Elle a été signée par Mme Ghizlane Benjelloun et M. Abdelhanine Touzani, Directeur général de l’Institut supérieur de la magistrature.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a ensuite remis trois Trophées honorifiques à des personnalités ayant marqué de leur engagement le parcours de l’ONDE, à savoir Mme Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, saluée pour son soutien constant à l’Observatoire, Moulay Ismail Alaoui, ancien ministre de l’Éducation nationale, distingué pour ses services rendus à la noble cause de l’enfance, et qui n’a pas pu se présenter pour des raisons de santé, et Mme Amina Ouarid, honorée pour ses 35 années d’engagement et de dévouement au service de l’enfance.



Par la suite, Son Altesse Royale a posé pour une photo-souvenir avec les enfants présents.

Cette cérémonie, organisée dans le cadre de la 17e édition du Congrès national des droits de l’enfant, s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités officielles, d’enfants parlementaires venus de toutes les régions du Royaume, d’anciens membres du Parlement de l’Enfant ainsi que de partenaires institutionnels, associatifs et internationaux mobilisés pour la cause de l’enfance.



A son arrivée au lieu de la cérémonie, SAR la Princesse Lalla Meryem avait passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par M. Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des Représentants, M. M’Hammed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Premier Président de la Cour de Cassation, et M. Hicham Balaoui, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public.



Son Altesse Royale a également été saluée par M. Mohamed Hajoui, Secrétaire général de gouvernement, Mme Nadia Fettah, M. Mohamed Saâd Berrada, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Amine Tehraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Younes Sekkouri Oubbahessou, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Mme Naima Ben Yahia.



SAR la Princesse Lalla Meryem a aussi été saluée par M. Mohamed Yacoubi, Wali de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la Préfecture de Rabat, M. Mohamed Dardouri, M. Rachid El Abdi, Président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, Mme Fatiha El Moudni, Présidente du Conseil communal de Rabat, M. Abdelaziz Driouich, Président du Conseil préfectoral de Rabat, M. Idriss Errazi, Président du Conseil d’Arrondissement Hassan, M. Abdelhanine Touzani, et Mme Ghizlane Benjelloun.