S.M le Roi réitère la position du Maroc au sujet de la question palestinienne et d'Al Qods

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message à Mahmoud Abbas Abou Mazen, président de l’Etat de Palestine, dans lequel le Souverain a réitéré la position constante du Maroc au sujet de la question palestinienne, et son engagement permanent et continu pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien. En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l'Organisation de la coopération islamique, S.M le Roi a réaffirmé qu'il ne ménagera aucun effort pour la préservation de l'identité historique et ancestrale de la ville sainte, en tant que terre de cohabitation entre les religions monothéistes ainsi que son cachet musulman. Sa Majesté le Roi a également affirmé que le Maroc place toujours la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain et que l'action du Maroc en vue de consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd'hui ni dans l'avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes.