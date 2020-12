Les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara

S.Mle Roi a eu jeudi 10 décembre un entretien téléphonique avec Donald Trump, président des Etats-Unis. Au cours de cet entretien, le président Trump a informé S.M le Roi de la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume sur l’ensemble du Sahara marocain. Dans ce cadre, et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les Etats-Unis ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud. A cette occasion, le Souverain a exprimé, en son nom et au nom de l’ensemble du peuple marocain, au président américain sa profonde gratitude aux Etats-Unis pour cette prise de position historique. Au cours du même entretien, Sa Majesté le Roi et le président américain ont échangé sur la situation actuelle dans la région du MoyenOrient.