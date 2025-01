Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne reliant Rabat à Dakhla

Le lancement de cette ligne vise à améliorer la connectivité aérienne de la région de Dakhla Oued-Eddahab

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, jeudi, le lancement d'une nouvelle ligne aérienne reliant Rabat à Dakhla, et ce dans le cadre du renforcement de son réseau domestique.Ainsi, à partir du 15 janvier 2025, cette nouvelle route aérienne directe Rabat – Dakhla sera opérée à raison de deux fréquences par semaine (mercredi et vendredi), précise la compagnie dans un communiqué.Les vols seront programmés au départ de Rabat à 18H50 pour une arrivée à Dakhla à 21H30 alors que les vols retour quitteront Dakhla à 22H10 pour une arrivée à Rabat à 00H25, poursuit la même source.Cette nouvelle route aérienne directe s'inscrit dans le cadre du plan de développement de la RAM dont l'un des axes majeurs est le renforcement des dessertes domestiques, rapporte la MAP.Par ailleurs, le lancement de cette ligne intervient dans le cadre d’un partenariat signé entre la RAM et la région de Dakhla-Oued-Eddahab avec comme objectif d’améliorer la connectivité aérienne de cette région réputée pour ses atouts touristiques indéniables et contribuer à son rayonnement au niveau national et international, fait savoir le communiqué.S'agissant du prix, il a été fixé par les deux partenaires à 2.000 dirhams pour un voyage aller et retour en classe économique. "Le lancement de cette ligne aérienne contribuera sans aucun doute à un renforcement de la connectivité aérienne de Dakhla et des provinces du Sud de manière générale", a souligné le président directeur général de la RAM, Hamid Addou, rapporte le communiqué.Et d'ajouter que la RAM consolide ainsi son rôle de levier de développement économique et touristique des différents territoires du Royaume et poursuit ses efforts pour faciliter la mobilité des Marocains au niveau des douze régions du Royaume, en augmentant les dessertes directes et en améliorant l’expérience passager.Le partenariat entre la RAM et la région de Dakhla Oued-Eddahab vient ainsi renforcer les connexions aériennes entre les villes du Nord et celles du Sud. La compagnie nationale opère déjà deux vols par jour reliant Casablanca à Dakhla.A travers le lancement de la ligne directe Rabat-Dakhla, Royal Air Maroc poursuit sa stratégie de développement de son réseau domestique, en ligne avec les objectifs du contrat-programme signé en juillet 2023 avec le gouvernement marocain.Cette nouvelle approche transversale de Royal Air Maroc vise à mieux connecter les villes du Royaume, désenclaver les régions lointaines et promouvoir le tourisme intérieur, conclut le communiqué.