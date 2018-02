Ronaldo se voit rester longtemps au plus haut niveau

Cristiano Ronaldo vit une saison compliquée. A l’image de celle de son club. Il y a bien eu une embellie durant la Coupe du monde des clubs mais depuis, c’est le marasme le plus complet. Sportivement très décevant, le club ne peut pas non plus compter sur un grand « CR7 ». Le Portugais n’est pas au mieux et cela a pu être mis sur le compte de ses négociations pour une énième prolongation.

Un souhait, avec les habituelles menaces d’aller voir ailleurs, qui aurait fonctionné. Même si, au passage, Ronaldo a pu mesurer que les plus grands clubs n’ont pas fait la queue à sa porte. Les traditionnels Manchester United ou Paris Saint-Germain ont même clairement répondu par la négative. Qu’importe, ce n’est pas le genre à douter et s’il devra attendre l’été prochain pour prolonger avec le Real, en attendant, il profite de chaque instant.

"Au niveau personnel, c’est un moment fantastique, avec une famille qui grandit, je suis heureux. Au niveau professionnel, je viens de vivre deux saisons fantastiques durant lesquelles j’ai gagné des titres avec mon club et en sélection nationale. Je sens que je peux être au plus haut niveau pendant plusieurs saisons", a-t-il plaidé pour GQ. Pour y parvenir, il aura tout intérêt à retrouver la grande forme face au Paris Saint-Germain. Sans quoi la fin de saison à Madrid risque fort d’être très agitée…