Retour sur scène de Madonna en 2018

Madonna était récemment l’invitée d’une émission américaine, Live With Kelly & Ryan. La star y a donné une interview sur sa vie de famille mais elle aussi s’est prêtée au jeu du Pictionnary en direct. La diva a surtout fait des révélations exclusives lors de ce show!

Dans une scène dorénavant coupée sur YouTube, Anderson Cooper, le présentateur, demande à Madonna quand elle reviendra sur le devant de la scène. Et la star répond: «Bientôt». La chanteuse explique un peu plus loin : «Je vais travailler sur mon show. 2017 était l’année de la mère de famille au Portugal. 2018… Je serai de retour. Je reviens pour vous !»

Cette nouvelle va ravir tous les fans de Madonna qui s’impatientaient de la voir revenir sur le devant de la scène. La superstar avait mis entre parenthèses sa carrière le temps de s’installer au Portugal pour soutenir son fils, David, âgé de 11 ans et qui débutait sa formation dans l’école de foot du Benfica de Lisbonne.

Nous sommes dorénavant impatients de découvrir ce que la Madonne nous réserve pour l’an prochain. Il se pourrait que la superstar donne des concerts plus intimes que d’habitude. Elle avait avoué sur les ondes britanniques en septembre dernier, qu’elle avait déjà fait beaucoup de gros shows dans des stades et qu’elle aimerait dorénavant jouer dans de petites salles au plus près de son public.