Rétablir la confiance dans la science

De la présence croissante de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne aux nouvelles thérapies médicales, les progrès de la science et de la technologie nous affectent tous, principalement de manière positive. Mais le rythme des changements apportés par la science peut conduire à la perplexité et à la peur, en particulier chez ceux qui connaissent peu la culture de la recherche scientifique.



La découverte scientifique est un processus complexe qui implique souvent des années d'essais et d'erreurs, ainsi que des débats sur la signification statistique, la causalité et d'autres questions techniques. C'est cette complexité qui explique en partie pourquoi la science n'est pas mieux comprise par un plus grand nombre d'individus ; cela explique aussi en partie pourquoi le scepticisme à l'égard de la science a explosé vers de nouveaux sommets.



Considérez les théories du complot et la désinformation anti-vaccin qui ont proliféré pendant la pandémie de COVID-19. Certes, ces développements reflètent également une méfiance croissante à l'égard du gouvernement et des institutions et une polarisation politique aiguë dans de nombreux pays. Mais ces problèmes se nourrissent du scepticisme scientifique charnu et des malentendus qui surviennent (en particulier) lors de ce qui est sans doute des événements de cygne noir comme Covid-19. Même essayer de déterminer le degré de la dynamique est difficile, avec des mesures fermes difficiles à trouver et qui ne sont pas clairement corrélées au scepticisme vis-à-vis des vaccins ou du changement climatique. Un rapport récent du Pew Research Center révèle que seuls 29 % des adultes aux États-Unis déclarent avoir une grande confiance dans les scientifiques médicaux pour agir dans le meilleur intérêt du public, contre 40 % vers la fin de 2020.



Les doutes sur la légitimité de la science ne peuvent être levés sans reconnaître que la science n'a pas toujours été utilisée à bon escient. De l'étude de Tuskegee sur la syphilis aux experts bien rémunérés qui ont attesté de la sécurité du tabac, l'histoire fournit une myriade d'exemples de dommages causés par ceux qui revendiquent le manteau de la science. Mais ces cas ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'entreprise scientifique. La plupart des scientifiques font ce qu'ils font parce qu'ils se consacrent à faire avancer les frontières de la connaissance humaine.



Alors que le mouvement anti-vaccin est bien antérieur au COVID-19, la pandémie lui a insufflé une nouvelle vie en partie parce que les scientifiques essayaient de donner un sens au virus SARS-CoV-2 et à son impact publiquement et en temps réel. La découverte que le virus pouvait être transmis par des porteurs asymptomatiques et était principalement aéroporté a marqué un tournant.



La plupart des gens ont alors salué à juste titre l'arrivée de vaccins salvateurs, qu'ils considéraient comme un témoignage de l'agilité, de l'expertise et de la valeur sociale de la communauté scientifique. Bien que les nouveaux vaccins aient été livrés en un temps record, ils n'étaient que le dernier chapitre d'une longue saga de percées miraculeuses remontant aux vaccins contre la variole et la poliomyélite.



Mais maintenant qu'un nombre croissant de personnes s'abstiennent de faire vacciner leurs enfants, la poliomyélite et d'autres fléaux évitables font un retour alarmant, quoique encore limité . Plus étrange encore, beaucoup de ceux qui ont résisté aux vaccins COVID-19 ont été disposés à se tourner vers des remèdes non testés et sans fondement. Malheureusement, c'est ce qui arrive quand les gens en viennent à voir toute la science comme une boîte noire.



Lorsque les recommandations fondées sur la science évoluent pour tenir compte de nouvelles découvertes - y compris celles qui falsifient les découvertes antérieures - les sceptiques voient l'incompétence et les dissimulations là où ils devraient voir la méthode scientifique à l'œuvre.



Face à de nouvelles situations, il est de pratique courante pour les scientifiques de tester leurs théories en permanence et de mettre à jour leurs conseils pour refléter de nouveaux faits. Même un large consensus au sein de la communauté scientifique n'implique pas une certitude absolue. Trois ans après le début de la pandémie, le SARS-CoV-2 n'a toujours pas livré tous ses mystères. Les chercheurs continuent de recueillir des preuves sur ses mutations et ses effets durables, y compris le phénomène de « long Covid ».



De la médecine et de la génétique à la physique et à la technologie, la plupart des avancées scientifiques sont le résultat de décennies de travail acharné, souvent fastidieux, en laboratoire. Les progrès sont progressifs, venant d’une expérience à la fois. De toute évidence, ce processus rigoureux et méthodique doit être mieux expliqué dans le cadre d'une conversation plus large et continue sur l'impact de la science et de la technologie sur nos vies et nos sociétés.



Mais une meilleure communication ne suffit pas. Les chercheurs en laboratoire, les spécialistes des sciences sociales et d'autres penseurs de premier plan doivent également participer aux débats éthiques sur les percées scientifiques - de l'IA, des outils d'édition de gènes et des vaccins à ARNm contre les virus et le cancer à la fusion nucléaire et aux nouveaux traitements contre la maladie d'Alzheimer - qui pourraient radicalement changer notre vie quotidienne . expérience.



La confiance prend du temps à se construire et est souvent en retard sur les progrès. Cela exige de la transparence et une large participation des parties prenantes à tous les niveaux de la société. Lorsque les avantages d'une découverte scientifique ne sont pas largement partagés, ou lorsque les risques ne sont pas entièrement divulgués et débattus, la confiance peut s'évaporer en un éclair. Les discussions sur la science et la technologie ne doivent donc pas se limiter aux scientifiques. La participation des groupes de la société civile, des décideurs et des régulateurs est nécessaire pour tenir les scientifiques responsables et garantir que les découvertes sont utilisées pour le bien public plutôt que pour des intérêts étroits.



À l'Académie des sciences de New York, nous conjuguons nos efforts depuis longtemps pour rendre la science plus accessible et mieux comprise. Dans les années 1980, nous avons organisé l'une des premières conférences sur le sida. Aujourd'hui, nous continuons à réunir les esprits scientifiques les plus brillants pour des débats fondés sur des preuves et des recherches sur les principaux enjeux de notre époque. Ce faisant, nous tendons toujours la main au grand public, dans le but de combler le fossé des connaissances.



Notre tâche n'est pas seulement de mieux communiquer la science – même si cela compte certainement. Il est tout aussi important de créer des opportunités de participation aux discussions sur la manière dont la science est menée et sur les implications sociales, culturelles, politiques et éthiques des découvertes scientifiques. Pour renforcer la confiance dans la science et lutter contre la désinformation, il faut considérer le public comme faisant partie de la solution, plutôt que comme un obstacle potentiel à surmonter.



Par Nicholas B. Dirks

Ancien chancelier de l'Université de Californie à Berkeley, président et chef de la direction de l'Académie des sciences de New York.