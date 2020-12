Reports en cascade

Censés se tenir l’été 2020, l’Euro de football et les Jeux olympiques d’été de Tokyo ont été reportés d’un an après que le spectre d’une annulation pure est simple ait pesé sur les deux compétitions. Si le CIO a assuré qu’il n’a jamais été question d’annuler les J.O, les décideurs japonais ont dû consentir des efforts financiers monstres pour ne pas en arriver là. D’ailleurs, le surcoût est estimé à plusieurs milliards de dollars. L’annulation, l’UEFA n’en voulait pas entendre parler non plus. Le président de l’instance européenne, Alexander Ceferin, conscient des enjeux économiques de l’Euro, a fait des mains et des pieds pour maintenir l’évènement continental. Ce n’était pas une mince affaire d’autant que cette édition doit être organisée dans 12 pays différents. «Les nouvelles dates proposées sont du 11 juin au 11 juillet 2021», officialise l'UEFA dans un communiqué.