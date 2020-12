Des coaches comblés

I l s’agit là du quatuor gagnant des entraîneurs au titre de la saison 2019-2020. A commencer par Jamal Sellami qui a conduit le Raja vers le titre de champion du Maroc et qui aura l’occasion de s’adjuger un autre sacre : la Coupe arabe Mohammed VI des clubs. Tarik Sektioui ne peut qu’être comblé après avoir remporté la Coupe de la Confédération avec la RSB et mené ses poulains à une place sur le podium du championnat national. Zakaria Aboub n’a pas été en reste, en assurant la qualification du Onze national U20 aux phases finales de la CAN de cette catégorie qui aura lieu bientôt en Mauritanie. Hicham Deguig est en droit de se targuer de sa performance à la tête de l’EN de futsal qui, en gagnant la Coupe d’Afrique à Laâyoune, a obtenu le sésame du Mondial lituanien.