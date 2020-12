Des internationaux qui ont gagné en standing

Certains internationaux marocains ont eu le vent en poupe au cours de la saison sportive 2020. Ainsi, deux joueurs ont réussi à décrocher de jolis contrats au sein de prestigieux clubs du Vieux Continent. Il s’agit de Hakim Ziyech transféré de l’Ajax Amsterdam à Chelsea et d’Achraf Hakimi qui a débarqué à l’Inter Milan en provenance du Borussia Dortmund. Deux joueurs retenus comme cadres au sein de leurs nouveaux clubs et qui au fil des matches, démontrent ce dont ils sont capables, en témoignent les propos tenus à leur égard par leurs coaches respectifs, Franck Lampard (Chelsea) et Antonio Conte (Inter Milan). En plus de ces deux valeurs sûres de l’équipe nationale, il y a lieu de citer le tandem marocain du FC Séville, Yassine Bono et Youssef En-Nseyri, vainqueur avec le club andalou de l’Europa League. Deux éléments qui ont su garder les pieds sur terre et tiennent à s’illustrer davantage cette saison aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions.