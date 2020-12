La Covid-19 a tout chamboulé

La pandémie de Covid-19 qui a frappé de plein fouet le monde entier a chamboulé toute la programmation des compétitions sportives. Si pratiquement l’ensemble des disciplines se sont trouvées dans l’obligation de mettre un terme à leurs activités, seul le football a pu faire exception. Sur le plan continental, les reports ont concerné les éliminatoires de la CAN, les phases finales du CHAN, le déroulement de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, en plus de la Super Coupe d’Afrique qui se jouera d’ici quelques jours à Doha entre la Renaissance de Berkane et le National du Caire. Sur le plan national, après un arrêt qui a duré un peu plus de trois mois, la Fédération Royale marocaine de football a pris la décision de reprendre le championnat au titre de la saison sportive 2019-2020. Une reprise dans un contexte sanitaire difficile, ce qui n’a pas empêché les parties prenantes à assumer leurs responsabilités, sensibilisant voire sommant les clubs des Botola Pro et amateurs à se soumettre aux mesures de précaution sanitaires. L’entame de la reprise des championnats était difficile, ponctuée par des ajournements de matches, alors que la suite a été fluide. Résultat des courses : une saison bouclée dans des conditions des plus difficiles.