Renforcement de la coopération maroco-portugaise en matière de réforme de l'administration

Le renforcement de la coopération dans le domaine de la réforme de l’administration publique, via l’échange d’expériences et d’expertises entre le Maroc et le Portugal, a été au centre d'entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader et la secrétaire d’Etat portugaise de la Modernisation administrative, Crassa Fonseca.

Cette rencontre, qui intervient en marge de la visite officielle entamée par une délégation portugaise au Maroc pour participer aux travaux de la 13è session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal, vise essentiellement à conforter les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la réforme de l’administration, a indiqué Mohamed Ben Abdelkader dans une déclaration à la presse.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les expériences des deux pays en matière de transition numérique dans les administrations et les services publics, qualifiant de distinguée l’expérience portugaise en la matière au niveau européen, faisant savoir que ce pays ibérique a procédé à la mise en place d’une stratégie nationale intégrée engageant l’Etat pour sa mise en application au plus haut niveau.

Il a, dans ce sens, fait savoir que l’accent a été mis sur le programme gouvernemental dans le domaine de la réforme administrative, notamment le volet relatif à la transition numérique, soulignant qu’il a été convenu de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre d’une convention conjointe, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises pour renforcer la relation diplomatique distinguée unissant les deux pays.

De son côté, Crassa Fonseca a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette rencontre constitue une opportunité pour examiner des moyens de renforcer les liens de coopération avec le Maroc en matière de réforme et de modernisation de l’administration.

La responsable portugaise a également exprimé l'intérêt de son pays de poursuivre ce dialogue avec le Maroc dans l’optique de réaliser des résultats concrets, et ce dans la perspective de la modernisation des services publics.

Accompagné d'une importante délégation composée de membres de l'Exécutif, de hauts responsables et hommes d'affaires, le Premier ministre portugais, António Costa prend part à la 13ème session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal.