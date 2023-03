Rencontre avec Deborah Kapchan, auteure d'une anthologie de la poésie marocaine contemporaine

Une rencontre avec l'écrivaine et traductrice américaine, Deborah Kapchan, auteure du livre "Poetic Justice: An Anthology of Contemporary Moroccan Poetry", a été tenue mardi au café cinéma Renaissance de Rabat à l'initiative de la Maison de la poésie au Maroc, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poésie.



"Poetic Justice: An Anthology of Contemporary Moroccan Poetry" figure parmi les plus importantes anthologies poétiques dédiées à la poésie marocaine durant les dernières années. L'ouvrage a été sélectionné pour le Prix national de traduction de la poésie de l'Association américaine des traducteurs littéraires (American Literary Translators Association "ALTA").



Cette publication volumineuse regroupe un florilège de poèmes et de biographies de poètes marocains, hommes et femmes, dont les productions, en arabe, amazigh, darija (Zajal) et français, couvrent une période allant de l'indépendance du Maroc (1956) à nos jours.



Au cours de cette rencontre littéraire, marquée par la présence de poètes et d'écrivains marocains, Deborah Kapchan a fait part de sa joie quant au succès rencontré par son ouvrage poétique publié en 2020, considérant que "la poésie est un outil de transformation, de voyage dans le temps et d'approfondissement de notre humanité."



Cet événement, auquel a participé le poète marocain Noureddine Zouitni, a été marqué par la lecture de poèmes en arabe par Deborah Kapchan, outre des interventions d'intellectuels et de passionnés de poésie marocaine qui ont souligné l'importance de cette œuvre littéraire.



Deborah Kapchan est écrivaine, traductrice et ethnographe, spécialisée dans les arts et la poésie de l'Afrique du Nord. Elle a publié des articles traitant des questions de la narration et de la poétique, outre de nombreux ouvrages tels que "Reformulation du patrimoine poétique" et "Patrimoine culturel et droits de l'Homme en temps de transition".



Il convient de noter que la proclamation du 21 mars de chaque année comme Journée internationale de la poésie émane d'une initiative marocaine. En effet, la Maison de la poésie au Maroc avait envoyé une lettre en 1998 à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) appelant à la proclamation d'une Journée internationale de la poésie, laquelle demande a été approuvée en 1999.