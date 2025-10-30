Remise des prix aux gagnants du Championnat de la Bourse 2025

Six étudiants ont été primés, mardi à Casablanca, lors de la cérémonie de remise des prix de l'édition 2025 du Championnat de la Bourse, compétition consistant à gérer un portefeuille virtuel d'un million de dirhams, investi fictivement dans des actions cotées à la Bourse de Casablanca.



Il s'agit de Reda Ait Allal Mohamed (ISIAM Business School d'Agadir) qui est le champion de cette édition avec une performance de 46,35%, suivi de Nour-Eddin Ait-bouguarri (Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir) avec 31,82%, de Salmi Amrou (Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur – EMSI de Rabat) avec 28,65%, de Mohammed Chifahi (Ecole des Hautes Etudes Economiques, Commerciales et d'Ingénierie – HEEC de Marrakech) avec 27,62% et d'Ilyass Moustaid (Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – ENCG de Settat) avec 24,96%.

Dans la catégorie féminine, Nada Benfikri de la Faculté d'Economie et de Gestion de Kénitra a été primée pour une performance de 17,22%.



Ces six meilleurs participants ont été récompensés pour leurs performances et ont reçu, de la part de la Bourse de Casablanca, des cadeaux ainsi qu’une formation en finance dispensée par son partenaire, l’institution internationale Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).



Ils bénéficieront également d’un mentoring, durant une année, de la part des membres de l’Association London Morocco Network, club privé réunissant à Londres des Marocains du Maroc occupant des postes de haut niveau dans les milieux économiques et financiers.



Organisé sur une durée de près de 5 semaines, le Championnat de la Bourse a rassemblé, cette année, 2.124 inscrits marocains et étrangers, de 30 établissements d’enseignement supérieur au Maroc, ainsi que des Marocains poursuivant leurs études supérieures à l’étranger.



Les participants ont ainsi mis en œuvre leurs propres stratégies d’investissement et analysé l’évolution des cours durant la période de compétition, en s’appuyant sur les outils d’analyse proposés par la nouvelle plateforme e-Bourse.ma, développée par la Bourse de Casablanca en partenariat avec TradingView.



Intervenant lors de cette cérémonie de remise de prix, le directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, Mohamed Saad, a souligné l’importance de ce championnat qui revêt une signification particulière pour l'institution.



"C’est un rendez-vous qui nous tient à cœur. Une histoire de championnat qui dynamise le marché et nous motive à aller toujours plus loin", a-t-il ajouté, estimant que ce moment constitue une célébration de la jeunesse marocaine et de son potentiel.



Pour sa part, Ahmed Bennani, responsable à l’Ecole de la Bourse de Casablanca, a affirmé que tout au long de la compétition, les jeunes investisseurs ont vécu une expérience immersive proche des conditions réelles de marché, en élaborant leurs propres stratégies d’investissement et en suivant l’évolution des cours.



Contribuant au renforcement de l'inclusion et à la sensibilisation des jeunes aux mécanismes du marché financier, le Championnat de la Bourse s'est imposé, au fil des années, comme un rendez-vous phare de la culture financière, a fait valoir M. Bennani.

Au-delà de cette compétition annuelle, la Bourse de Casablanca mène de nombreuses initiatives dans le cadre de l’éducation financière, notamment via l’Ecole de la Bourse, et en collaboration avec ses différents partenaires nationaux et internationaux, notamment la Fondation marocaine pour l'éducation financière (FMEF).



Ces actions en faveur de la culture et de l’inclusion financières s’inscrivent dans le cadre d’une politique durable et continue d’éducation financière, déployée depuis plus de 25 ans par l’Ecole de la Bourse, qui à ce jour, a formé plus de 85.000 personnes.



Créée en 1929, la Bourse de Casablanca exerce sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances dans le cadre d’un cahier des charges et a pour mission d’enrichir de manière continue l’offre de produits et services, de développer et de déployer une stratégie globale commune aux différentes composantes du marché boursier, d’en développer l’infrastructure, de contribuer à son développement et de gérer des entités consécutives de l’infrastructure relevant de la Holding.