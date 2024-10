Red Med Corporate Finance conseille GrowthGate Capital dans la cession de sa participation dans Retail Holding

Red Med Corporate Finance a accompagné le fonds d'investissement GrowthGate Capital dans la cession de sa participation dans Retail Holding, un leader de la distribution de produits alimentaires et de grande consommation au Maroc et en Afrique de l'Ouest.



Suite à cette opération, qui est l'une des plus importantes transactions de private equity en Afrique du Nord, un consortium composé d’IFC (International Finance Corporation – Société financière internationale), Fipar-Holding et CDG Invest Growth a acquis 21,5% du capital de Retail Holding, aux côtés de ses actionnaires historiques, Best Financière et Sanam Group, fait savoir un communiqué de Red Med Capital, rapporte la MAP.



"Cette transaction stratégique reflète notre engagement constant envers les entreprises de notre portefeuille d’investissement et le développement de la région. Nous avons eu l’honneur d’accompagner avec rigueur le management exceptionnel de Retail Holding, contribuant ainsi à son succès", a dit Karim Souaid, Managing Partner de GrowthGate Capital, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre: "Nous tenons également à exprimer notre gratitude à notre conseiller financier, Red Med Corporate Finance, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette opération".



De son côté, Abdeslam Ababou, président fondateur de Red Med Capital, a commenté: "Cette transaction confirme notre rôle de conseiller stratégique dans des opérations d’envergure qui favorisent la croissance des leaders régionaux".



Amine Alami, partner & directeur M&A de Red Med Corporate Finance, a ajouté : "Nous sommes fiers d'avoir accompagné GrowthGate Capital dans cette opération stratégique. Cela témoigne de notre expertise dans la structuration de transactions M&A complexes et de notre capacité à collaborer avec des partenaires institutionnels de premier plan pour soutenir des investissements à fort impact sur l’économie marocaine et africaine".



Avec plus de 12 milliards de dollars de transactions intermédiées, Red Med Corporate Finance s'impose comme un acteur de référence en matière de fusions-acquisitions, de levées de fonds et de transactions stratégiques au Maroc et en Afrique.



A rappeler que Red Med Corporate Finance opère dans les activités de fusions-acquisitions, opérations de marché et conseil stratégique. Le groupe accompagne ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.



Red Med Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe, gère plus de 18 milliards d’actifs sous gestion à travers 13 OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) taux et actions destinés à plus de 100 clients composés d’institutionnels, d’entreprises non financières, de family offices et personnes physiques.



Red Med Private Equity, dont le ticket cible est compris entre 30 à 90 millions de dirhams, investit dans des PME (petites et moyennes entreprises) actives dans les secteurs liés à la consommation (FMCGs, agri business, santé, éducation, services financiers et logistique) et portant un projet de développement et/ou transmission.



Pour ce qui est de Red Med Securities, elle est une société de bourse offrant à des clients institutionnels nationaux et étrangers et personnes physiques, une large gamme de services liés au marché boursier, à savoir l'intermédiation boursière & placement, le market making, la gestion sous mandat, la tenue de compte et la bourse en ligne.



Red Med Real Estate propose, quant à elle, des services de conseil, de développement et de gestion d’actifs immobiliers. Avec son partenaire Mfadel, Red Med Real Estate a lancé, en mai dernier, le projet résidentiel de luxe Sohaus au cœur du Domaine d'Anfa.