Recul des prix des actifs immobiliers au 3ème trimestre

Les prix des actifs immobiliers ont baissé de 0,7% au 3ème trimestre 2018 par rapport à la même période un an auparavant, ont annoncé Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Ce recul est dû aux baisses de 0,6% des résidentiels et de 0,9% du foncier, expliquent BAM et ANCFCC dans une note sur l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) au titre du 3ème trimestre 2018 (T3-2018).

En revanche, les prix des biens à usage professionnel ont augmenté de 1%, selon la même source.

Quant au nombre des transactions, il a affiché une progression de 0,3% sur un an, avec des accroissements de 4,7% des ventes des terrains et de 1,5% pour les biens à usage professionnel, relève la note, ajoutant qu'à l'inverse, les ventes de biens résidentiels ont reculé de 1%, rapporte la MAP.

La baisse des prix des actifs résidentiels reflète une régression de 1,1% des prix des appartements, ceux des maisons et des villas ont connu des progressions respectives de 0,4% et 1,8%, précise la même source.

Concernant les prix des biens à usage professionnel, la note fait état d'augmentations de 3,8% pour les locaux commerciaux, tandis que les prix des bureaux ont connu une baisse de 9,7%.

En ce qui concerne les transactions, elles ont progressé de 1,5%, en liaison avec la hausse de 14,8% des ventes de bureaux, celles des locaux commerciaux ayant, en revanche, diminué de 0,4%.

En glissement trimestriel, l’IPAI a enregistré un recul de 0,3% au 3ème trimestre 2018, relève encore la note qui explique cette baisse par des diminutions de 1,5% des prix du foncier et de 1% de ceux des biens à usage professionnel, ainsi qu’une augmentation de 0,4% des prix des biens résidentiels. Pour ce qui est des transactions, un repli de 1,1% a été enregistré par rapport à un trimestre auparavant, reflétant une baisse des ventes de 4,8% pour les terrains et de 8,2% pour les actifs à usage professionnel. En revanche, les transactions portant sur les biens résidentiels se sont accrues de 0,8%.

Par villes, l'IPAI a progressé de 4,8% au niveau d'Oujda, alors qu'à Rabat, les prix ont augmenté de 2,7%, fait savoir la note, ajoutant qu'à Fès, les biens immobiliers se sont appréciés de 0,4%. Les prix des actifs immobiliers ont en revanche diminué de 3,7% à Marrakech, 3,2% à Agadir et 2,6% à El Jadida, ajoute la même source.