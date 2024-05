Inauguration de la nouvelle ligne aérienne Tétouan-Amsterdam

Un avion de la compagnie "Air Arabia", en provenance d'Amsterdam aux Pays-Bas, a atterri, mardi, à l'aéroport international de Tétouan-Saniat R'mel, dans le cadre du premier vol direct reliant les deux villes.



Après son atterrissage sur le tarmac de l’aéroport de Tétouan, l’Airbus A320, assurant ce premier vol direct avec à son bord 176 passagers, principalement des membres de la communauté marocaine résidant aux Pays-Bas, a été accueilli par un "water salute", passant ainsi sous une arche formée de jets d'eau projetés. Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'aéroport de Tétouan, Limouni Hassan, a souligné que cette nouvelle liaison entre Tétouan et Amsterdam, à raison de deux vols par semaine, contribuera à renforcer la dynamique que connaît l'aéroport de Tétouan au cours des dernières années, en termes de croissance du trafic aérien.



M. Limouni a relevé que l'aéroport de Tétouan est désormais connecté à neuf destinations européennes, à savoir Barcelone, Madrid, Séville, Malaga, Alicante, Marseille, Bruxelles, Charleroi et Amsterdam, soulignant qu'une nouvelle liaison avec Bilbao devrait être inaugurée d'ici la fin du mois.



Le responsable a également noté que l'aéroport de Tétouan, qui a accueilli 253.552 passagers en 2023, en hausse de 35% en glissement annuel, prévoit d'accueillir plus de 300.000 passagers cette année, grâce à ces nouvelles liaisons, relevant que qu'environ 31.000 passagers ont été accueillis par cette plateforme aéroportuaire en avril dernier, en progression de 32% par rapport à avril 2023.



Pour accompagner cette importante évolution du trafic aérien, l'Office national des aéroports (ONDA) a lancé un important projet de développement et d'extension de l'aéroport de Tétouan, dont la première tranche a été achevée en juin 2023 avec la mise en service de la nouvelle piste, qui permet l'accueil d'avions de grande taille dans des meilleures conditions de sécurité, ainsi qu'une aire de stationnement pouvant accueillir jusqu'à cinq avions de taille moyenne.



La deuxième tranche de ce projet, lancée en mars dernier, comprend la construction d'un nouveau terminal aérien d'une capacité d'accueil de 900.000 passagers par an, ainsi que la construction d'une nouvelle tour de contrôle.