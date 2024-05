L'ONEE et l'Alliance de la durabilité de l'hydroélectricité s'allient

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et l'Alliance de la durabilité de l'hydroélectricité (HSA – Hydropower Sustainability Alliance) ont signé, mardi à Casablanca, un protocole d'accord visant à renforcer la durabilité des ouvrages hydroélectriques au Maroc, particulièrement les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP).



Signé par le directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, et le directeur général de HSA, Joao Costa, ce partenariat a pour objectif de mettre en œuvre un programme de renforcement des compétences marocaines en particulier, et africaines en général, dans le domaine de la durabilité des ouvrages hydroélectriques, y compris les STEP, ainsi que l’accompagnement de l’ONEE dans la certification à la norme de durabilité de l'hydroélectricité de projets STEP, indique l'Office dans un communiqué.



Ce protocole d'accord, qui comprend également la réalisation d'une étude d'impact climatique des sites hydroélectriques, permettra le déploiement d'un programme d'environ 14 mois à partir de juin 2024, précise la même source.



En vertu des termes de ce protocole d'accord, HSA contribue au financement de ce programme à travers un fonds dédié au projet par le Secrétariat d'État à l'économie suisse (SECO) afin de soutenir des initiatives de promotion de l'hydroélectricité durable au Maroc, dans le Maghreb et en Afrique francophone, rapporte la MAP.



De son côté, l'ONEE apportera l'appui local nécessaire à la réalisation du projet à travers, notamment, la mise à disposition des ressources humaines et l'appui logistique nécessaire.



L'Alliance de la durabilité de l'hydroélectricité est un organisme de normalisation indépendant et multipartite, basé au Portugal, qui supervise le système de certification HS (hydroélectricité durable) et qui gère la mise en œuvre de la norme HS. Son objectif est de soutenir les projets hydroélectriques dans des écosystèmes sains, des communautés prospères, des infrastructures résilientes et une bonne gouvernance.



Ce partenariat illustre l'engagement profond de l'ONEE envers un avenir énergétique plus durable et résilient visant à relever les défis de la transition énergétique. En collaborant étroitement avec des partenaires stratégiques, l'Office aspire non seulement à optimiser ses propres pratiques énergétiques, mais également à influencer positivement l'ensemble du secteur énergétique sur l’échelle régionale et continentale.