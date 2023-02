Recouvrement significatif du secteur de transport au cours de l’année 2022

Au titre des neuf premiers mois de 2022, la valeur ajoutée du secteur de transports et entreposage s’est améliorée, en moyenne, de 7,3% en glissement annuel et a ainsi récupéré 86,1% de son niveau pré-crise, annonce la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.



Cette évolution incorpore des hausses, en variation annuelle, de 5,7% au T1-2022, de 10,8% au T2-2022 et de 5,5% au T3-2022 avec des taux de récupération respectifs de 94%, 80,8% et 83,5% par rapport à leur niveau pré-crise, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2023.



Cette dynamique a profité de la bonne tenue de la majorité des segments du secteur. L’activité du transport aérien plus particulièrement, poursuit son raffermissement, entamé depuis la mise en oeuvre des mesures adoptées par le gouvernement visant à redynamiser le secteur.



Au quatrième trimestre 2022, l’activité aérienne a poursuivi son redressement comme en atteste le nombre de passagers accueillis aux aéroports nationaux qui a enregistré un taux de récupération, par rapport à son niveau pré-crise, de 100,5%, après un taux de 76% à fin septembre 2022.



Au terme de l’année 2022, le trafic aérien de passagers a atteint 20,6 millions de passagers, en hausse de 107,1% par rapport à l’année précédente. Comparé à son niveau à fin 2019, ce trafic a représenté 82,1% après 63,7% à fin juin 2022 et 39,6% à fin 2021.

Du côté des mouvements aéroportuaires et du trafic du fret aérien, ils ont récupéré à fin 2022, respectivement 83% et 72,6% de leurs niveaux à fin 2019.



Concernant l’activité portuaire, le volume du trafic réalisé au sein des ports gérés par l’ANP s’est situé à 87,2 millions de tonnes au terme de l’année 2022, en légère baisse par rapport à son niveau pré-crise (-0,8%). Toutefois, il s’est replié, en variation annuelle, de 4,2%, après une baisse de 1,6% en 2021. Cette évolution s’explique par le recul du trafic des exportations de 18,5%, atténué par la hausse de celui des importations (+2,4%), du cabotage à l’import (+27,2%) et du cabotage à l’export (+37,2%).



Cependant, ce repli au niveau de l’activité des ports gérés par l’ANP a été largement compensé par la bonne dynamique du complexe portuaire Tanger Med, dont le volume du trafic s’est élevé à 107,8 millions de tonnes à fin 2022, en hausse de 6% en une année. Ce trafic s’est situé à 55% de l’ensemble du tonnage portuaire réalisé au niveau national. Au total, plus de 195 millions de tonnes ont été traités au sein des ports nationaux à fin 2022, en accroissement de 1,2%.