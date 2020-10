Raja-RSB, un duel à grand enjeu et sous haute tension LeWydad aux aguets

Le championnat national de football Botola Pro D1 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 28ème journée qui sera rehaussée par le choc Raja-RSB, déterminant dans la course au titre.



Une confrontation où les deux protagonistes n’ont qu’une seule option : la victoire. Les Verts, leaders avec 53 points, seront acculés à s’offrir le gain de cette partie en vue de conserver les commandes et surtout mettre un terme aux espoirs des Berkanis qui, en cas de déconvenue, seraient pratiquement hors lice pour le sacre.



Avec 50 unités au compteur, les hommes de Tarek Sektioui, quirestentsur une surprenante défaite à la maison devant la RCAZ, sont tenus de secouerle cocotier et de jouer à fond leurs chances au Complexe sportif Mohammed V dans un match où la balance penche tout de même en faveur des locaux.



Si cette confrontation promet d’être une sacrée empoignade, il n’en demeure pas moins que ça ne sera pas une partie de plaisir pour le Wydad àAgadirface à un Hassania local, qui a assuré son maintien dans la cour des grands, et qui tâchera d’exploiter à bon escient cette rencontre en perspective du match du dernier carré de la Coupe de la Confédération CAF contre la RSB. Pourles Rouge et Blanc, auréolés parleur carton aux dépens de l’OCS, le chemin de la consécration passe par un résultat probant du côté du Grand stade d’Agadir, tout en espérant un faux pas du Raja. Sauf qu’il y a lieu de souligner que ce match court le risque d’être reporté après la découverte de 9 cas positifs au Covid-19 dans les rangs du HUSA dont cinq joueurs et quatre membres du staff technique. Selon le règlementstipulé récemment par la FRMF en ce qui concerne la contamination au nouveau coronavirus, un match ne peut être ajourné que s’il y a plus de 7 joueurs infectés.



Pour le moment, ils’agit de cinq sociétaires du HUSA, à savoir Abdelkrim Bassaine, Karim Aït Mohamed, Amine Sadiki, Abdelhafid Lirki et Mohamed Benhssain, et au cas où ce nombre serait revu à la hausse après les tests devant être effectués vendredi, l’éventualité du décalage de la rencontre est à envisager.



Si les débats s’annoncent chauds en haut du tableau, il en est de même pour ce qui est du bas du tableau, avec pas moins de quatre rencontres à placer sous le signe de « non à la défaite » pour les mal barrés. A commencer par RCAZ-OCK, un choc que l’équipe de Zemamra, tombeur lors de la précédente manche de la RSB, voudrait à tout point remporter en vue de fuir pour de bon la zone de relégation. Un tel scénario constituerait un coup de massue pour la formation khouribguie, avant dernière du classement,sommée de gagner non seulement ce match mais aussi les deux restants face au Raja à la maison et au MAT en déplacement afin de continuer à entretenirl’espoir du maintien chez l’élite. L’explication entre l’OCS et l’IRT est à loger dans la même enseigne.



Avec un maigre butin ne dépassant pasles 32 points, les Safiots, qui ont encaissé la bagatelle de neuf buts en deux sorties consécutives, ne sont pas encore tirés d’affaire et doivent absolumentrectifierle tir en recevant une équipe tangéroise qui voyage bien lors de cette phase post-confinement.



En tout cas, l’IRT, avec 30 unités au compteur, n’a pas droit à l’erreur etse trouve dansl’obligation de négociersansle moindre dégât le cap mesfioui pour ne pas se faire distancer par le CAYB et le RCOZ qui totalisent le même nombre de points.



Toutefois, ce n’est pas gagné d’avance pour l’équipe de Berrechid qui aura à défier un FUS, décidé à rester dans le peloton de tête, alors que pourle Rapid OuedZem, l’occasion se prête pour réaliser un bon résultat en recevant un DHJ qui dépêchera une équipe décimée par des absences de taille.



Il convient de signaler en dernier lieu que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 19 heures, sauf les rencontres, sans enjeu, RBM-ASFAR et MAT-MCO, prévues à 17 heures suite à une demande de la SNRT afin de garantir une meilleure retransmission des oppositions comptant pour cette 28ème manche.



Mohamed Bouarab