Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Michael Johnson : Pas de Grand Slam Track en 2026 tant que les athlètes ne sont pas payés pour 2025

Mardi 19 Août 2025

Autres articles
Il n'y aura pas de Grand Slam Track en 2026 tant que les athlètes ayant couru en 2025 n'ont pas été payés, a annoncé dernièrement Michael Johnson, à l'initiative de ce nouveau circuit de compétitions d'athlétisme qui fait face à de gros problèmes financiers.
 
"La situation actuelle et l'incapacité de payer nos athlètes et nos partenaires est un des défis les plus difficiles que j'ai eu à vivre", a écrit Michael Johnson dans un communiqué. "La saison 2026 n'aura pas lieu tant que ces obligations ne sont pas remplies."

Annoncé en grande pompe en 2024 par la légende américaine de la piste, la compétition ambitionnait de "dépoussiérer l'athlétisme" avec un nouveau format proposant uniquement des courses, avec des athlètes sous contrat et des primes aux montants inédits pour le sport olympique N.1.

Mais après des étapes à Kingston en avril, Miami début mai puis Philadelphie fin mai, cette dernière déjà réduite de trois à deux journées -- et à chaque fois dans des stades de taille moyenne aux tribunes clairsemée -- Grand Slam Track avait décidé de tout bonnement annuler, pour des raisons "économiques", son dernier rendez-vous prévu à Los Angeles fin juin.

Depuis la fin prématurée de la saison 2025, plusieurs athlètes ont indiqué qu'ils attendaient toujours le versement de leurs primes.

"Le paradoxe le plus cruel dans tout ça est que nous avions promis que les athlètes seraient dûment et rapidement payés. Et cependant, nous avons des difficultés à le faire", a indiqué Michael Johnson dans son communiqué, expliquant la situation par la perte d'investisseurs et des "changements de circonstances hors de notre contrôle".

Cette saison, le circuit a rassemblé quelques stars de la piste comme les multiples championnes olympiques américaines Sydney McLaughlin-Levrone et Gabby Thomas, mais a été boudé par des grands noms du sprint, comme Noah Lyles, Julien Alfred et Sha'Carri Richardson.

Libé

Lu 89 fois

Tags : 2026, athlètes, Grand Slam Track, Michael Johnson

International

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
Agenda
    Aucun événement à cette date.
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Coman proche d'un transfert vers Al-Nassr

13/08/2025

Mondial 2026 : Le Mexique, le Canada et les USA s'engagent pour une organisation sûre et exemplaire

13/08/2025

Parvenu au sommet de l'Europe : Paris veut régner sur la durée

13/08/2025

Villarreal-Barcelone à Miami

13/08/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication