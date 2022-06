Rafraîchir les villes les plus chaudes

Libé

Autres articles Repenser les chaînes d'approvisionnement

Conséquences économiques d' une paix en Ukraine

Les banques centrales sont encore loin derrière la courbe d'inflation

Comprendre le nouveau nationalisme

Lecture dans l’ ouvrage d’Abderrazzak El Hannouchi “Parlement et droits humains ” La chaleur extrême bat son plein. Les gros titres de cette année ont été aussi implacables que les températures : «L'Espagne subit une vague de chaleur record», «Vague de chaleur dévastatrice en Asie du Sud», «Le Texas bat un record de chaleur», «Pouvez-vous même encore appeler la chaleur mortelle "extrême" ? ”



Cette couverture mondiale a attiré l'attention sur un défi colossal qui ne fera que croître en ampleur et en gravité. Nulle part ailleurs les mesures de refroidissement ne sont plus urgentes que dans nos villes, où les rues, les bâtiments, les industries et les véhicules pourraient augmenter les températures de 4° Celsius d'ici la fin du siècle, mettant les personnes les plus pauvres du monde en danger.



La recherche de solutions est déjà en cours, mais elle doit prendre de l'ampleur. Lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) de l'année dernière, la Cool Coalition, un partenariat de 120 organisations dirigé par le Programme des Nations unies pour l'environnement et comprenant RMI, a publié un guide complet sur le refroidissement urbain durable. Et à Davos le mois dernier, la Cool Coalition et le Centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht-Rockefeller ont lancé une plateforme d'action contre la chaleur en ligne qui permet aux décideurs politiques et aux planificateurs d'identifier facilement les solutions les plus pertinentes pour eux.



Pour garder une longueur d'avance sur le problème, les dirigeants municipaux devront adopter de nombreuses mesures, y compris une conception urbaine plus intelligente. Pour aspirer de l'air frais dans une ville, les urbanistes et les promoteurs peuvent orienter les rues et les hauteurs des bâtiments en fonction des vents dominants et développer des espaces verts et bleus plus stratégiquement placés. Ils peuvent également créer des couloirs de banlieue plus ombragés pour les piétons et les cyclistes, et planifier des aménagements à usage mixte plus diversifiés qui se prêtent à des systèmes de refroidissement de quartier efficaces (et moins de circulation automobile émettant de la chaleur).



Planter plus d'arbres dans des jungles de béton pourrait également faire une différence significative . Les forêts et les parcs urbains peuvent être 7°C plus frais que les quartiers sans arbres, et une rue bordée d'arbres peut être 3°C plus fraîche qu'une rue sans arbres. Des villes de Freetown et Athènes à Melbourne et Milan récoltent déjà les bénéfices de l'utilisation de la nature urbaine comme mécanisme de refroidissement - un mécanisme qui améliore également la gestion des eaux pluviales, séquestre le carbone, augmente la biodiversité et offre des loisirs.



Une autre mesure de bon sens consiste à refaire la surface de nos villes afin qu'elles rejettent la chaleur plutôt qu'elles ne l'absorbent. La route asphaltée typique absorbe jusqu'à 95% de la lumière du soleil qui y tombe, et les routes et trottoirs en béton en absorbent jusqu'à 75% .



Ces surfaces brûlantes nuisent de manière disproportionnée à la main-d'œuvre extérieure, à ceux qui n'ont pas de véhicule personnel et aux pauvres qui vivent dans des quartiers dominés par ces matériaux. En utilisant des matériaux de construction de couleur plus claire qui augmentent la réflectivité de ces surfaces de seulement 10%, nous pouvons réduire leurs températures jusqu'à 5°C, une différence potentiellement vitale.



De meilleurs bâtiments sont également essentiels. Refroidir un bâtiment mal conçu avec la climatisation revient à faire couler un robinet dans un seau qui fuit. En revanche, une bonne conception des bâtiments peut minimiser complètement le besoin de climatisation.



Par exemple, les «toits froids» réfléchissants de couleur claire sont peu coûteux et peuvent rejeter 90% de l'énergie thermique qui y est atterrie, ce qui fait une énorme différence même là où d'autres mesures ne sont pas viables, comme dans les logements informels.

Les mesures passives d'efficacité des bâtiments telles que l'orientation, l'isolation, la réflexion, l'ombrage et la ventilation ne sont pas nouvelles. Mais nous devons promulguer des codes de construction et des normes de performance plus ambitieux, et investir dans la capacité institutionnelle de les faire respecter.



De plus, la climatisation, là où elle est utilisée, peut être rendue plus respectueuse du climat. Dans l'état actuel des choses, il s'agit à la fois d'un catalyseur essentiel de la productivité et d'une source majeure de chaleur et d'émissions urbaines. D'ici 2050, les climatiseurs pourraient consommer autant d'énergie que les économies combinées des Etats-Unis, de l'Allemagne et du Japon aujourd'hui.



Le réfrigérant le plus courant qu'ils utilisent est près de 2.000 fois plus puissant que le dioxyde de carbone en tant qu'agent de réchauffement climatique. En conséquence, les régulateurs doivent établir des normes qui excluent les unités les moins performantes du marché ; et les secteurs public et privé doivent travailler ensemble sur des campagnes de marketing, des solutions de financement et des incitations pour inciter les acheteurs à adopter des produits respectueux du climat .



Les urbanistes et les promoteurs devraient également envisager des systèmes de refroidissement urbain , qui desservent de nombreux bâtiments avec une seule installation de refroidissement. Etant donné que ces systèmes peuvent offrir des économies d'échelle sans chauffer l'air de la ville autant que les unités de climatisation individuelles, ils devraient être le choix technologique par défaut dans les grands nouveaux développements commerciaux et à usage mixte, les cantons et les campus.



Enfin, les décideurs politiques de certaines villes devraient envisager diverses options de dernier recours pour protéger les plus vulnérables . En Inde, les gens plaisantent en disant que la raison pour laquelle les films de Bollywood sont si longs est que les cinéastes veulent donner aux gens une chance de passer quatre heures dans une salle climatisée. Mais, comme l'a montré la vague de chaleur dévastatrice de ce printemps, la valeur des espaces frais n'est plus une blague.



Les villes situées dans des zones sujettes à une chaleur extrême devront investir dans une gamme d'espaces communs accessibles aux plus vulnérables lorsque la chaleur et l'humidité dépassent le seuil de survie . Il peut s'agir de cinémas, de centres commerciaux, d'écoles, de lieux de culte, de piscines, de parcs, de centres de transit ou de centres de refroidissement dédiés. La production d'électricité de secours, l'eau potable, les fournitures médicales, le matériel d'éducation à la chaleur et à la santé et le personnel qualifié rendraient ces espaces encore plus utiles en cas d'urgence.



La chaleur extrême est sans doute le plus grand problème de justice climatique auquel nous sommes confrontés. Sur les 1,7 milliard de citadins actuellement exposés à la chaleur extrême, la plupart vivent dans des villes à croissance rapide dans les pays pauvres, et la plupart n'ont pas accès aux bâtiments et aux voitures climatisés que les habitants des économies avancées tiennent pour acquis. La résolution de ces inégalités devrait être une priorité mondiale absolue. La Cool Coalition démarre en Inde, où le gouvernement a déjà élaboré le premier plan d'action national de refroidissement au monde , et où les dirigeants des Etats et des villes sont profondément déterminés à faire face à la menace de la chaleur extrême.



Mais il reste encore beaucoup à faire. Le lancement de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète, dotée de 10 milliards de dollars , a montré que la communauté internationale est toujours capable de se mobiliser derrière des efforts majeurs pour atténuer et s'adapter au changement climatique. Le déploiement des énergies renouvelables et l'amélioration de l'accès à l'énergie propre restent des objectifs essentiels. Mais le renforcement de la résilience thermique et la mise en œuvre de solutions de refroidissement durables sont également devenus des priorités urgentes. Nous devons prendre des mesures maintenant pour aider nos villes les plus chaudes à se refroidir.



Par Rushad Nanavatty et Sheila Aggarwal-Khan

Rushad Nanavatty est directeur général du programme de transformation urbaine de RMI.

Sheila Aggarwal-Khan est directrice de la Division de l'économie au Programme des Nations unies pour l'environnement.

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager

Lu 72 fois



Dans la même rubrique : < > Repenser les chaînes d'approvisionnement Conséquences économiques d' une paix en Ukraine