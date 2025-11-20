Rabat et Lilongwe engagés à renforcer davantage leur coopération dans les différents domaines


Libé
Jeudi 20 Novembre 2025

Rabat et Lilongwe engagés à renforcer davantage leur coopération dans les différents domaines
Autres articles
Le Royaume du Maroc et la République du Malawi ont exprimé, mercredi à Rabat, leur volonté partagée de renforcer davantage leurs relations de coopération dans les différents domaines

Au cours de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Malawi, Dr. George Chaponda, ont ainsi fait part de leur engagement à renforcer davantage leur coopération et de la hisser au niveau des aspirations des deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SEM. Peter Mutharika.

A cet égard, les deux ministres ont identifié un ensemble de domaines sectoriels pour booster cette coopération, en l'occurrence l'agriculture avec l'objectif d'assurer la sécurité alimentaire, le domaine de la formation pour répondre aux besoins exprimés par le Malawi en termes d'assistance technique et de renforcement de capacités afin de contribuer à la réalisation de son développement socioéconomique, ainsi que d'autres secteurs prioritaires pour le gouvernement du Malawi, tels que la santé, l'enseignement supérieur et l'énergie.

Sur les plans régional et multilatéral, les deux hauts responsables ont souligné l'importance d'intensifier leur coopération en vue d'harmoniser davantage leurs positions au sein des institutions régionales, continentales et internationales, telles que l'Union africaine et l’Organisation des Nations unies.


Lu 111 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS