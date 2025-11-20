Rabat et Lilongwe engagés à renforcer davantage leur coopération dans les différents domaines

Le Royaume du Maroc et la République du Malawi ont exprimé, mercredi à Rabat, leur volonté partagée de renforcer davantage leurs relations de coopération dans les différents domaines



Au cours de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Malawi, Dr. George Chaponda, ont ainsi fait part de leur engagement à renforcer davantage leur coopération et de la hisser au niveau des aspirations des deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SEM. Peter Mutharika.



A cet égard, les deux ministres ont identifié un ensemble de domaines sectoriels pour booster cette coopération, en l'occurrence l'agriculture avec l'objectif d'assurer la sécurité alimentaire, le domaine de la formation pour répondre aux besoins exprimés par le Malawi en termes d'assistance technique et de renforcement de capacités afin de contribuer à la réalisation de son développement socioéconomique, ainsi que d'autres secteurs prioritaires pour le gouvernement du Malawi, tels que la santé, l'enseignement supérieur et l'énergie.



Sur les plans régional et multilatéral, les deux hauts responsables ont souligné l'importance d'intensifier leur coopération en vue d'harmoniser davantage leurs positions au sein des institutions régionales, continentales et internationales, telles que l'Union africaine et l’Organisation des Nations unies.